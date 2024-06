Viktoria hat den neunten Zugang für die kommende Saison vorgestellt. Er kommt für das offensive Mittelfeld und bringt einiges an Erfahrung mit.

Albion Vrenezi schließt sich nach zwei Jahren beim TSV 1860 München dem Ligakonkurrenten Viktoria Köln an. Der 30 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei ins Rheinland.

"Ich freue mich sehr hier zu sein und wurde schon herzlich vom Trainerteam und den Verantwortlichen empfangen", sagte Vrenezi. "Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam eine tolle Saison spielen werden. Ich freue mich auf das Team und unsere Ziele zu erreichen. Da möchte ich meinen Teil dazu beitragen. Ich möchte meine Qualitäten am Ball und mein Auge für die Mitspieler auch hier unter Beweis stellen."

Der Kosovare ist beidfüßig und offensiv variabel einsetzbar. Insgesamt hat Vrenezi neben 122 Einsätzen (16 Tore, 18 Vorlagen) in der 3. Liga auch Erfahrung aus drei Jahren in der 2. Bundesliga (51 Spiele, vier Tore, sieben Vorlagen) vorzuweisen. Vor seiner Zeit in München-Giesing war der 1,77 Meter große Offensivspieler unter anderem für Jahn Regensburg, den FC Augsburg II und Türkgücü München aktiv.

"Albion ist ein Spieler mit sehr viel Erfahrung. Das wird unserem jungen Kader sicherlich guttun. Zudem ist er ein sehr guter Eins-gegen-eins-Spieler und kann vor allem den jungen Spielern viel mitgeben. Das war ausschlaggebend für den Transfer. Denn wir haben uns nicht nur für den Fußballer, sondern auch den Menschen Albion Vrenezi entschieden", sagte Stephan Küsters, Sportlicher Leiter der Viktoria.

Vrenezi ist der neunte Spieler, der in diesem Sommer den Weg in die erste Mannschaft von Viktoria Köln findet.

Die bisherigen Transfers von Viktoria Köln in der Übersicht

Zugänge: Dudu (Werder Bremen), Robin Velasco (VfB Lübeck), Kevin Pytlik (Wuppertaler SV), Said El Mala, Malek El Mala, Zoumana Keita, Oskar Hill (alle U19), Benjamin Hemcke (SSVg Velbert, war ausgeliehen), Enrique Lofolomo (Hallescher FC), Albion Vrenezi (TSV 1860 München)

Abgänge: Ben Voll (FC St. Pauli), Luca Marseiler (SV Darmstadt 98), Jeremias Lorch (SV Sandhausen), Seok-ju Hong (FC Schalke 04 II), Kaden Amaniampong (VfB Stuttgart II), Stefano Russo (Arminia Bielefeld), Andre Becker, Elias Bördner (beide Ziel unbekannt), Tobias Anselm (LASK Linz, war ausgeliehen), André Becker (Arminia Bielefeld)