Waldhof Mannheim hatte den Ersatz für den nach Aachen abgewanderten Bentley Baxter Bahn offenbar schon im Köcher. Er kommt aus Österreich.

Rico Benatelli kehrt zurück nach Deutschland. Wie Drittligist Waldhof Mannheim bekanntgab, kommt der 32 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler von Austria Klagenfurt. Benatelli ersetzt also Bentley Baxter Bahn, dessen Transfer zu Alemannia Aachen am Vortag bekanntgeworden war.

"Nach den Abgängen erfahrener Akteure haben wir auf dem Markt natürlich auch nach sehr erfahrenen, aber weiterhin hungrigen Spielern Ausschau gehalten. Mit Rico Benatelli haben wir uns schon zu Beginn auf einen Spieler konzentriert, den wir unbedingt bei uns spielen sehen wollten", sagte Anthony Loviso, Technischer Leiter Sport der Mannheimer.

Und weiter: "In seiner Karriere hat er gezeigt, dass er das Bindeglied aus Offensive und Defensive sein kann, welches wir gesucht haben. Er ist ein Spieler, der den Ball haben möchte und dem Spiel seinen Takt vorgibt. Dass wir Rico heute hier vorstellen können, ist sehr wichtig für uns als Mannschaft und freut uns unheimlich."

Benatelli bringt reichlich Erfahrung mit an den Alsenweg. So absolvierte der Deutsch-Italiener bereits 189 Spiele in der 2. Bundesliga. Auch in der 3. Liga stand der erfahrene Mittelfeldakteur bereits bei 72 Partien auf dem Rasen, zuletzt in der Saison 15/16, in welcher Benatelli mit den Würzburger Kickers den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte.

Ausgebildet wurde der heute 32-Jährige in den Jugendabteilungen vom VfL Bochum und von Borussia Dortmund, wo er insgesamt von 1999 bis 2011 unterwegs war.

"Der SV Waldhof Mannheim hat sich von der ersten Sekunde an sehr um mich bemüht. Wir hatten tolle Gespräche und mir war schnell bewusst, dass ich hier in Mannheim ein neues Zuhause gefunden haben könnte. Der Verein hat eine große Strahlkraft und die Unterstützung der Fans und der Stadt ist riesig. Ich freue mich schon auf den Start in die neue Saison", kommentierte Benatelli seine neue Aufgabe.

