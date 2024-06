Der VfL Osnabrück hat die nächste Verpflichtung für die Drittliga-Saison 2024/2025 eingetütet. Es handelt sich um einen ligainternen Wechsel.

Der VfL Osnabrück hat Joël Zwarts unter Vertrag genommen. Der 25-jährige Offensivspieler hat zuletzt das Trikot des TSV 1860 München getragen, ab sofort läuft er für die Lila-Weißen auf.

"Es war mir eine Ehre, für den TSV 1860 München zu spielen. Ich habe die Zeit, vor allem im ersten halben Jahr, sehr genossen, denn ich konnte spielen und Spaß haben. Vielen Dank allen Löwen-Fans und alles Gute für Euch und alle beim TSV 1860", sagt Zwarts.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Niederländer sechs Tore in 21 Spielen in der 3.Liga. Auch in der 2. Bundesliga kam der 1,90m große Angreifer 24 Mal zum Einsatz (2 Tore). In der zweiten niederländischen Liga lieferte er in insgesamt 106 Spielen 55 Scorerpunkte (31 Tore, 24 Assists).

"Joël Zwarts entspricht mit seinen Attributen unserem definierten Anforderungsprofil. Er ist ein physisch robuster Angreifer, der im Sturmzentrum als Zielspieler agieren und Torgefahr entwickeln soll. Er sucht immer wieder den Weg in die Tiefe und in den Strafraum, ist dadurch schwer zu verteidigen. Joël ist zudem ein echter Typ, der mit seiner Art gut zum VfL und zur Bremer Brücke passt", freut sich VfL-Sportgeschäftsführer Philipp Kaufmann über den Transfer.

Der in Rotterdam geborene Zwarts wurde im Nachwuchsbereich von Excelsior Rotterdam ausgebildet und wechselte 2017 in die U19 von Feyenoord Rotterdam. Im Seniorenbereich angekommen wurde er ausgeliehen zum FC Dordrecht und kam später zurück zu Excelsior. 2021 wechselte er nach Deutschland zum SSV Jahn Regensburg in die 2. Bundesliga. Nach einem Jahr ging es per Leihe in die zweite niederländische Liga zu ADO Den Haag, wo er in 35 Pflichtspielen acht Treffer erzielte und zwei vorbereitete.

Nun möchte Zwarts beim VfL Osnabrück durchstarten: "Ich kannte den VfL bereits, bevor mich der Verein bezüglich eines Wechsels kontaktiert hat. Der VfL ist auch durch die Nähe in den Niederlanden recht bekannt. Ich freue mich total darauf, zukünftig hier spielen zu dürfen. Bis zur Vorbereitung sind es nur noch ein paar Tage, ich habe richtig Lust, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen den Grundstein für eine möglichst erfolgreiche Saison zu legen."