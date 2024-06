Alemannia Aachen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der neue Mann bringt reichlich Erfahrung mit. RevierSport hatte vorab bereits berichtet.

Bentley Baxter Bahn schließt sich Alemannia Aachen an. Wie RevierSport bereits exklusiv berichtet hatte, kommt der zentrale Mittelfeldspieler vom künftigen Ligakonkurrenten Waldhof Mannheim.

"Baxter ist ein Vollprofi und genau der Typ, den wir für unser Team gesucht haben: Er kennt die 3. Liga wie seine Westentasche und hat in seiner Laufbahn schon viel gesehen. In seinen zwei Spielzeiten bei Waldhof Mannheim zählte er zum absoluten Stammpersonal. Zu seiner Erfahrung kommt seine Fähigkeit, eine Mannschaft auf dem Platz anzuführen. Dazu ist Baxter menschlich ein feiner Charakter, auch das war uns sehr wichtig. Er wird unserer Truppe in der 3. Liga, die ja für einige Neuland ist, viel Rückhalt geben können", sagte Aachens Geschäftsführer Sascha Eller.

In seiner Karriere schon vielseitig eingesetzt, bekleidete Bahn in Mannheim jedoch allen voran die zentrale Mittelfeldposition und ist auch bei der Alemannia als "Box-to-Box-Spieler" eingeplant, lässt die Alemannia wissen.

In bis dato 268 Drittliga-Partien, davon 74 für Waldhof, schoss der 31-Jährige 42 Tore, 43 Treffer bereitete er zudem vor. Neben Mannheim lief er auch unter anderem für Hansa Rostock, den Halleschen FC und den FSV Zwickau auf. Ausgebildet wurde der gebürtige Hamburger sowohl beim HSV als auch beim FC St. Pauli. Für die Kiezkicker und Rostock stehen auch 30 Zweitliga-Einsätze (ein Tor, zwei Vorlagen) in seiner Vita.

Bahn äußerte sich vorfreudig auf seine neue Aufgabe: "Ich freue mich unheimlich darauf, hier vor diesem Publikum spielen zu dürfen und die Atmosphäre, die Emotionen auf dem Tivoli aufsaugen zu können. Ich kann es kaum erwarten, die Alemannia-Fans zu erleben. Ich bin jemand, der immer 100 Prozent gibt und an seine Grenzen geht. Ich bin voller Tatendrang und möchte dies allen Schwarz-Gelben zeigen."

Alle Termine der Aachener Saisonvorbereitung im Überblick

Sonntag, 23. Juni, 11 Uhr: Saisonauftakt mit erstem Training in Ofden (Glück-Auf Arena, Schleibacher Weg 10, 52477 Alsdorf)

Freitag, 28. Juni, 19 Uhr: Germania Teveren – Alemannia Aachen (Teverener Heide 1, 52511 Geilenkirchen)

Sonntag, 30. Juni – Samstag, 6. Juli: Trainingslager in Dessau (Sachsen-Anhalt)

Samstag, 6. Juli, 14 Uhr: Hallescher FC – Alemannia Aachen (LEUNA-CHEMIE-STADION, Kantstraße 2, 06110 Halle)

Freitag, 12. Juli, 19 Uhr: Alemannia Aachen – unbekannt (Tivoli)

Samstag, 13. Juli, 15 Uhr: Eintracht Trier – Alemannia Aachen (Moselstadion, Am Stadion 1, 54292 Trier)

Samstag, 20. Juli, unbekannt: Testspiel gegen noch unbekannten Gegner (Ort offen)

Samstag, 27. Juli, 16 Uhr: Roda JC Kerkrade – Alemannia Aachen (Parkstad Limburg Stadion, Roda J.C. Ring 1, 6466 NH Kerkrade)