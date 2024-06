Der SC Verl treibt den Umbruch weiter voran. Zugang Nummer elf kommt vom Halleschen FC und verstärkt das offensive Mittelfeld.

Timur Gayret kehrt dem Halleschen FC den Rücken und bleibt der 3. Liga erhalten. Denn der 25-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt zum SC Verl, wie die Ostwestfalen am Dienstag, 18. Juni, bekanntgaben.

"Wir freuen uns sehr, dass wir Timur Gayret für einen Wechsel zum Sportclub Verl gewinnen konnten. Er ist ein gestandender Drittligaspieler und seine Leistungen haben bei einigen Vereine Interesse geweckt. Mit seinen Fähigkeiten in der Offensive wird er unser Team absolut verstärken", sagte Verls Sportlicher Leiter Sebastian Lange vorfreudig.

Und weiter: "Wir sind überzeugt, dass er nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hervorragend zu uns passt. Die Entscheidung für Verl zeigt, dass unsere Philosophie und DNA auch ambitionierte Spieler überzeugt. Wir sind sicher, dass Timur hier seine Entwicklung fortsetzen und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einnehmen wird."

In der abgelaufenen Saison absolvierte der 25 Jahre alte Gayret 35 Drittliga-Spiele für den Halleschen FC, wobei er viermal traf und sechs Vorlagen gab. In zwei Jahren beim HFC sammelte er 67 Drittliga-Einsätze (sechs Tore, zehn Vorlagen). Dazu kommen 78 Spiele in der Regionalliga Nordost (für Hertha BSC II und Viktoria Berlin, 22 Tore, 15 Vorlagen).

Der Umbruch beim SC Verl, er geht also weiter. Bisher haben die Ostwestfalen diese acht Spieler zur kommenden Saison neu verpflichtet: Timur Gayret (Offensives Mittelfeld, Hallescher FC), Dominik Steczyk (Sturm, Preußen Münster), Lukas Demming (zentrales Mittelfeld, Wuppertaler SV), Fynn Otto (Innenverteidiger, Eintracht Frankfurt II), Marlon Zacharias (Torwart, Borussia Dortmund U19), Konstantin Gerhardt (zentrales Mittelfeld, Borussia Mönchengladbach U19), Philipp Schulze (Torwart, VfL Wolfsburg, Leihe bis 30.06.2024), Chilohem Onuoha (offensives Mittelfeld, 1. FC Köln, Leihe bis 30.06.2024). Robin Friedrich (Mittelstürmer, SC Paderborn II), Eduard Probst (Mittelstürmer, FC Gütersloh) und Mateo Biondic (Mittelstürmer, Eintracht Trier) kehren von ihren jeweiligen Leihen zurück.