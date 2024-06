Die SpVgg Unterhaching gibt zwei hochtalentierte Spieler an den FC Bayern München ab. Immerhin: Die Vorstädter werden siebenstellig entlohnt.

So ist das, wenn man ein börsennotierter Fußballklub ist: Transfers werden nicht nur über die Vereinskanäle, sondern vor allem per Ad-hoc-Mitteilung an die Aktionäre verkündet. So geschehen bei der SpVgg Unterhaching, die Maurice Krattenmacher und Gibson Nana Adu zum FC Bayern München ziehen lässt. Für beide kassiert der Drittligist jeweils eine Millionenablöse.

Offiziell heißt es in der Mitteilung: "Die Spielvereinigung Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA hat sich heute mit der FC Bayern München AG über einen Verkauf der Spieler Maurice Krattenmacher und Gibson Nana Adu geeinigt. Die Transferbeträge für die Spieler liegen jeweils im niedrigen einstelligen Millionenbereich. Darüber hinaus wurde zusätzlich die Zahlung variabler Transferentschädigungen vereinbart. Diese sind u.a. von einem Weiterverkauf des Spielers Maurice Krattenmacher und/oder des Spielers Gibson Nana Adu abhängig."

Übersetzt heißt das: Der derzeit wertvollste "Hachinger" und die Nummer vier der Rangliste wechseln wenige Kilometer weiter zum Branchenprimus. Krattenmachers Marktwert wird von "transfermarkt.de" aktuell mit 800.000 Euro gelistet. Der offensive Mittelfeldspieler stand in 33 Drittligaspielen auf dem Platz, erzielte in der vergangenen Saison dabei ein Tor. Dazu kamen sieben Vorlagen.

Kurios: Krattenmacher stammt aus der Jugend des FC Bayern München, hat diese im Jahr 2017 aber für den Vorstadtklub Unterhaching verlassen. Augenscheinlich die richtige Entscheidung, die er nun als gestandener Drittligaspieler "revidiert".

Nana Adus Marktwert beziffert "transfermarkt.de" auf 300.000 Euro. Der Mittelstürmer ist gerade einmal 16 Jahre alt, kam in der vergangenen Drittligasaison aber schon zehnmal zum Einsatz (ein Tor). Er stammt aus der Jugend des 1. FSV Mainz 05, der er im Sommer 2022 für die SpVgg Unterhaching den Rücken gekehrt hatte. Sein Vertrag bei den "Hachingern" wäre noch bis zum 30. Juni 2026 gültig gewesen.