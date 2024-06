Nicht nur für Arminia Bielefeld verlief die abgelaufene Saison nicht gerade nach Plan, auch ein Spielertrio hatte sich mehr versprochen. Es soll einen neuen Anlauf geben.

Wie steht es eigentlich um die Zukunft von Nassim Boujellab? Der Ex-Schalker kam bei Arminia Bielefeld in der vergangenen Saison nicht so zum Zug, wie er sich das vorgestellt hätte. Gerade einmal 13 Startelfeinsätze standen zu Buche, dazu ein Tor.

Ein Wechsel sei aber kein Thema, sagte sein Berater Yilmaz Sanli der "Neuen Westfälischen". Dass er weder am letzten Spieltag noch im Pokalfinale zum Kader gehörte, sei "natürlich unbefriedigend für Nassim" gewesen.

Dennoch werde der Mittelfeldspieler "definitiv bei Arminia bleiben". Sein Vertrag läuft noch bis 2025 und er sei "fest entschlossen ist, seine Situation bei Arminia zu verändern". Sanli legte noch nach: "Nassim fühlt sich pudelwohl bei Arminia und will wieder sein Leistungslimit erreichen."

Der 24-Jährige steht seit Sommer 2023 bei den Ostwestfalen unter Vertrag. Ausgebildet wurde der gebürtige Hagener seit Sommer 2014 in der Jugend des FC Schalke 04, wo er aus der U19 im Sommer 2018 den Sprung in die zweite Mannschaft packte. Im April 2019 folgte dann die Berufung in den Profikader. Für die erste Mannschaft der Knappen kommt Boujellab auf 34 Einsätze - genauso viele wie bisher für Bielefeld.

Neben dem zentralen Mittelfeldspieler soll sich ein weiteres Duo bei den Bielefeldern durchsetzen. Aygün Yildirim und Nicklas Shipnoski wurden ebenfalls als Abgangskandidaten gehandelt, was laut der "Neuen Westfälischen" aber ebenfalls vom Tisch ist.

So sagte Yildirims Berater Daniel Neuber dem Blatt: "Die neue Saison wird wieder bei null starten, und Aygün wird seinen Beitrag leisten, um die Mannschaft auf Erfolgskurs zu bringen."

In der vergangenen Saison kämpfte Arminia Bielefeld lange gegen den Abstieg und damit den "Durchmarsch" aus der Bundesliga in die Regionalliga. Am Ende wurde das Team von Trainer Mitch Kniat Vierzehnter - punktgleich mit dem TSV 1860 München und sechs Zähler vor dem ersten Absteiger Hallescher FC.