Podcast fußball inside: Preetz zu Gast - der MSV-Plan für das Derby und die Regionalliga

Der MSV Duisburg steht im Derby bei Rot-Weiss Essen gehörig unter Druck. Zuvor war Geschäftsführer Michael Preetz in unserem Podcast zu Gast.

Im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga gehen dem MSV Duisburg allmählich die Spiele aus. Nach dem bitteren Rückschlag im Kellerduell bei Arminia Bielefeld an Ostern (0:2) könnte das kommende Wochenende womöglich schon die letzte Gelegenheit für die Zebras bieten, noch einmal an die Nichtabstiegsränge heranzukommen.

Und das ausgerechnet im Derby bei Rot-Weiss Essen am Nachmittag (16.30 Uhr). Fünf Punkte beträgt derzeit der Rückstand der Meidericher auf das rettende Ufer.

Abhängig davon, wie die Konkurrenz aus Mannheim und Bielefeld spielt, könnte sich die Lücke weiter vergrößert haben, wenn der MSV am Nachmittag beim Rivalen aus Essen-Bergeborbeck antritt.

Duisburgs Geschäftsführer Michael Preetz sieht aber auch eine große Chance im Revierduell: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mit einem Sieg in Essen nochmal unglaublich etwas in Bewegung setzen können.“ Das sagte der 56-Jährige in der neuen Folge unseres Podcasts „fußball inside“, in dem Preetz am Donnerstag zu Gast war.

Beinahe eine Stunde lang nahm sich der Ex-Profi Zeit und diskutierte ausführlich mit MSV-Reporter Dirk Retzlaff und Moderator Timo Düngen - über die Bedeutung des Derbys am Sonntag, den Stand der Planungen für einen möglichen Abstieg in die Regionalliga, seine eigene Zukunft und viele weitere Themen. Viel Spaß beim Reinhören!

Der MSV Duisburg im Podcast fußball inside

