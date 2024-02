Bleibt er oder geht er doch? Die Personalie Christoph Dabrowski ist bei Rot-Weiss Essen immer noch nicht final beantwortet. Doch das könnte sich in wenigen Tagen ändern.

Das sind doch gute Nachrichten für die Fans von Rot-Weiss Essen: Wie RevierSport erfuhr, steht Trainer Christoph Dabrowski kurz vor der Vertragsverlängerung beim aktuell Tabellensechsten der 3. Liga.

Nach RS-Informationen sind nur noch Kleinigkeiten zu klären, damit der 45-jährige Fußballlehrer letztendlich seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag - nach unseren Infos - bis zum 30. Juni 2026 setzt.

Das aktuelle Dabrowski-Arbeitspapier läuft bekanntlich zum 30. Juni 2024 aus. Die RWE-Verantwortlichen wollten sich auf Anfrage dieser Redaktion zu der Dabrowski-Personalie nicht äußern.

Zuletzt meinte Marcus Uhlig, Vorstandsvorsitzender von Rot-Weiss Essen, noch zu einer möglichen Vertragsverlängerung von Dabrowski: "Der Prozess läuft längst, aber ich werde keine Datumsangabe machen, wann wir etwas verkünden."





RS weiß: Es läuft aktuell darauf hinaus, dass die Tinte bis zum Ende der Woche, also noch vor dem Gang zu Dynamo Dresden (Samstag, 24. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker), trocken sein wird und RWE die Vertragsverlängerung auch offiziell bekannt geben kann.

Rot-Weiss Essen: Christoph Dabrowski - vor einem Jahr wurde sein Rausschmiss gefordert, heute wird er von der Kurve gefeiert

Der 45-jährige Dabrowski steht seit dem 1. Juli 2022 an der Hafenstraße in Lohn und Brot. In seiner ersten Saison konnte der Deutsch-Pole, der in seiner Karriere vor RWE nur für Hannover 96 (U19, U23 und Profis) als Trainer arbeitete, zwei vom Verein gesteckte Ziele erreichen: den Drittliga-Klassenerhalt und den Niederrheinpokal-Sieg. Und das unter eigentlich widrigen Umständen. Denn Dabrowski geriet in der vergangenen Spielzeit in die Kritik eines Großteil der Fans - die aktive Szene produzierte sogar "Dabrowski-Raus"-Folienstreifen. und präsentierte diese bei einem Heimspiel gegen den TSV 1860 München.

Und, trotzdem: Dabrowski fokussierte sich auf die Saisonziele, erreichte diese und der Verein, allen voran in Person von RWE-Boss Marcus Uhlig, hielt stets zum Trainer. Auch, wenn im vergangenen Sommer andere Optionen - wie zum Beispiel Mitch Kniat in Erwägung gezogen wurden.

Damals stand Kniat in Verl unter Vertrag, heute steckt er mit Bielefeld im Abstiegskampf und ist stark unter Fan-Beschuss geraten. Dabrowski spielt um den Aufstieg, wird in Essen gefeiert und steht kurz vor der Vertragsverlängerung. Willkommen im Profifußball.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2024

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, verlängert sich jedoch, wie bei Lucas Brumme, bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2024

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2024

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026