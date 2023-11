Drittligist Rot-Weiss Essen setzte den Erfolgslauf gegen den SV Waldhof Mannheim fort und siegte mit 2:0. Die Stimmung war natürlich auf dem Höhepunkt.

Rot-Weiss Essen absolvierte am Sonntagnachmittag gegen den SV Waldhof Mannheim das nächste Heimspiel an der Hafenstraße und wollte den fünften Liga-Dreier in Folge einfahren. "Das ist unser klares Ziel für Sonntag", betonte Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski vor der Partie.

Gesagt, getan: RWE besiegte die Mannheimer, dank einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang, verdient mit 2:0 (0:0). Cedric Harenbrock per Traumtor (68.) und Marvin Obuz (73.), der nach einem feinen Doppelpass mit Harenbrock den Treffer zum 2:0 erzielte, waren die Torschützen vor 16.457 Fans an der Hafenstraße.

Obuz hatte vor dem 1:0 sogar noch einen Elfmeter verschossen, ließ sich davon aber nicht beirren und belohnte sich später mit seinem vierten Saisontreffer. Auch Trainerlegende Otto Rehhagel war vor Ort und ließ sich den fünften Essener Dreier in Serie nicht entgehen.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren wurde in der Schlussphase wieder "Der Schreck vom Niederrhein" angestimmt, auch "Der RWE ist wieder da" schallte es von den Tribünen. Nach dem Abpfiff feierten dann Fans und Spieler zusammen minutenlang euphorisiert den nächsten Sieg - und auch der Trainer wurde gefeiert.

Olala, wir haben einen Trainer, olala, Dabro wunderbar Die RWE-Fans nach dem Heimsieg gegen Waldhof Mannheim.

"Olala, wir haben einen Trainer, olala, Dabro wunderbar", wurde von der Westkurve bei den anschließenden Feierlichkeiten angestimmt. Dabrowski ging daraufhin mehrere Schritte nach vorne und bedankte sich mit Applaus bei den Zuschauern. Es ist eine fast unglaubliche Entwicklung, die der Fußballlehrer an der Hafenstraße genommen hat.

In der vergangenen Saison wurden noch T-Shirts und Schals mit "Dabrowski raus" gedruckt, nun wird er von den Fans gefeiert und besungen nach dem bereits achten Saisonsieg. Daran sieht man, wie schnell es manchmal im Fußball gehen kann - in beide Richtungen.





Für alle Mannschaften im deutschen Profifußball steht nun eine Länderspielpause an, so dass am kommenden Wochenende auch in der 3. Liga der Ball nicht rollt. Weiter geht es für Rot-Weiss Essen erst am 25. November (14 Uhr): Dann ist der Tabellendritte zu Gast beim FC Ingolstadt im Audi Sportpark.