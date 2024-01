3. Liga: Neue von Werder Bremen und SV Wehen - 1860 München legt im Abstiegskampf nach

Noch bis Donnerstag können Spieler transferiert werden. 1860 München hat für den Abstiegskampf der 3. Liga gleich zwei neue Spieler präsentiert.

Zwei Punkte beträgt der Vorsprung von 1860 München auf den ersten Abstiegsplatz in der 3. Liga. Um die Chancen auf den Klassenerhalt zu erhöhen, wurde nun noch ein neuer Stürmer und ein Defensivmann verpflichtet.

Personalie eins: Der 21-jährige Außenstürmer Abdenego Nankishi vom SV Werder Bremen kommt auf Leihbasis zu den "Löwen". Über die Vertragsmodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Der Deutsch-Angolaner begann beim TV Loxstedt und wechselte 2014 in den Nachwuchs des SV Werder Bremen. In den Jahren von 2019 bis 2021 kam der gebürtige Bremerhavener zu Einsätzen in den deutschen U17, U19 und U20-Nationalmannschaften. Nach seinem Wechsel in den Herrenbereich kam Abdenego in sechs Spielen der 2. Bundesliga für den SV Werder Bremen zum Einsatz.

Im August 2022 wechselte er auf Leihbasis zu Heracles Almelo in die niederländische Keuken Kampioen Divisie und stieg am Saisonende als Meister in die Eredivisie auf. In der ersten niederländischen Liga erzielte er in der laufenden Saison in zehn Spielen drei Treffer und bereitete einen weiteren vor.

„Wir freuen uns, dass wir mit Abdenego einen hochinteressanten jungen Spieler nach München holen können und danken dem SV Werder Bremen für eine sehr unterstützende und professionelle Zusammenarbeit“, erklärt Dr. Christian Werner, Geschäftsführer Sport des TSV 1860 München. „Abdenego hat eine extreme Durchsetzungsfähigkeit, einen tollen Charakter und ist durch seine Polyvalenz, seine Schnelligkeit und seinen Zug zum Tor eine absolute Bereicherung für den TSV 1860 München.“

Der Spieler hofft schnell bei der neuen Mannschaft anzukommen: "Die Löwen haben sich sehr um mich bemüht, daher habe ich mich zusammen mit meinem Berater und in Absprache mit Werder Bremen für einen Wechsel entschieden. Der TSV 1860 München ist ein klangvoller Name im deutschen Fußball. Ich freue mich auf das neue Umfeld und die Erfahrung in München. Durch den Wechsel erwarte ich für mich persönlich mehr Spielzeit und damit einen weiteren Entwicklungsschritt in meiner Laufbahn.“

Personalie zwei: Max Reinthaler wechselt vom SV Wehen Wiesbaden nach München. Er bringt die Erfahrung von 94 Spielen in der 3. Liga mit an zu 1860.

„Max wird unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen“, sagt Dr. Christian Werner, Geschäftsführer Sport des TSV 1860 München. „Mit seiner Erfahrung wird er uns sofort weiterhelfen, sowohl auf als auch neben dem Platz. Zudem erhalten wir durch ihn taktisch weitere Möglichkeiten und sind somit auch in diesem Mannschaftsteil für unsere Konkurrenten noch schwerer auszurechnen. Mein herzlicher Dank geht an den SV Wehen Wiesbaden und die Verantwortlichen für die angenehmen Gespräche und die hochprofessionelle Zusammenarbeit.“