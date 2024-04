3. Liga: Über drei Millionen Zuschauer - diese Saison knackt alle Rekorde

Nie hatte die 3. Liga mehr Zuspruch. Schaut man auf die eventuellen Auf- und Absteiger, könnte der Rekord in einem Jahr erneut gebrochen werden.

Tradition, wo man hinschaut. Dynamo Dresden, Rot-Weiss Essen, Preußen Münster, Arminia Bielefeld oder 1860 München.

Alles Vereine, die auch in der 3. Liga einen hohen Zuschauerzuspruch haben. In der Summe bedeutet das. Die laufenden Saison knackt alle Zuschauer-Rekorde.

Und das schon vier Spieltage vor dem Ende der Spielzeit. Wie der DFB vermeldet, sahen bereits 3,31 Millionen Zuschauer die bisherigen Begegnungen. Damit wurde der bisherige Höchstwert (3,115 Millionen Besucher) aus dem Vorjahr bereits übertroffen.

Man sieht, die 3. Liga boomt, auch wenn es weiterhin sehr schwer ist, hier Geld zu verdienen. Mit Blick auf die Zuschauer könnte es sogar sein, dass der nächste Rekord bereits wartet.

Denn wenn Alemannia Aachen, der VfL Osnabrück, eventuell der 1. FC Kaiserslautern oder Hansa Rostock in die Liga kommen, dann sollten die Auf- und Absteiger kompensiert sein, was den Fanandrang betrifft.

In der jetzigen Saison kamen bisher 9761 Besucher im Schnitt zu den Heimspielen, im letzten Jahr waren es 8199 Zuschauer.

Den am besten besuchten Spieltag gibt es aber nicht in der Saison 2023/24. Zuletzt war man nah dran, aber die 121.258 Fans, die am 34. Spieltag gezählt wurden, konnten am letzten Spieltag der Saison 2015/16 getoppt werden. Damals kamen 122.570 Zuschauer.

1400 Fans fehlten, um auch hier einen neuen Bestwert zu schaffen. Vier Spieltage bleiben noch, schaut man sich die Begegnungen an, wird es vermutlich nichts werden mit dem Rekord.

Die Vereine nach Zuschauerschnitt

Dynamo Dresden 28.611

Arminia Bielefeld 18.160

Rot-Weiss Essen 16.490

TSV 1860 München 15.000

MSV Duisburg 12.233

1. FC Saarbrücken 10.634

Preußen Münster 10.563

Waldhof Mannheim 9.945

SSV Ulm 1846 9.594

Jahn Regensburg 9.068

Erzgebirge Aue 8.549

Hallescher FC 7.693

FC Ingolstadt 5.786

VfB Lübeck 5.353

SpVgg Unterhaching 4.398

SV Sandhausen 4.045

Viktoria Köln 3.931

Borussia Dortmund II 3.471

SC Verl 2.519

SC Freiburg II 2.391