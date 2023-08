3. Liga: Hettwer mit auffälliger Startelf-Premiere - BVB II schlägt Freiburg II

Borussia Dortmund II hat sich am 2. Spieltag mit 1:0 gegen den SC Freiburg II durchgesetzt. Julian Hettwer durfte erstmals starten und war gleich mit einem Assist zur Stelle.

Im Duell der Zweitvertretungen empfing Borussia Dortmund II den SC Freiburg II am zweiten Spieltag der 3. Liga. Beide Teams sammelten zum Auftakt den ersten Punkt, die jeweiligen Gegner mussten am zweiten Spieltag allerdings deutliche Niederlagen einstecken. Preußen Münster verlor nach dem 0:0 gegen den BVB mit 0:4 gegen Bielefeld, der MSV Duisburg musste sich nach dem 1:1 in Freiburg mit 0:3 1860 geschlagen geben.

Entsprechend gab es bei beiden Teams Grund für Veränderungen. BVB-Coach Jan Zimmermann tauschte gleich sechsmal aus. Patrick Göbel, Henry Blank, Guille Bueno, Ole Pohlmann, Jonah Besong und Julian Hettwer, der sein Startelf-Debüt nach seine Wechsel vom MSV gab, rutschten in die Startelf, in der lediglich Marcel Lotka, Bjarne Pudel, Franz Pfanne, Michael Eberwein und Falko Michel ihren Platz behielten.

Freiburg läuft zunächst an

Auf der Gegenseite brachte Thomas Stamm mit Jaaso Jantunen, Jordy Makengo, Patrick Lienhard, Mika Baur und Maximilian Breunig fünf Neue. Und die Gäste aus dem Breisgau übernahmen gleich das Kommando und machten früh Druck, die BVB-Defensive hielt allerdings zunächst Stand.

Offensiv gelang den Gastgebern jedoch wenig. Den ersten Aufreger gab es nach einem Hettwer-Abschluss, den Jantunen nur prallen ließ. Anschließend erwischte der Keeper Besong am Bein, der Elfmeterpfiff blieb allerdings aus (27.).

Die Gäste aus Freiburg näherten sich mit Baur (32.) und Al Ghaddioui (45.) an, verpassten das Tor aber jeweils knapp. Besser machte es kurz vor der Pause der BVB, der tatsächlich noch in Führung ging. Eine Hereingabe von Michel erreichte Hettwer am zweiten Pfosten, der per Kopf noch einmal querlegte, sodass Eberwein die Kugel im Fünfmeterraum nur noch über die Linie drücken musste (45.+2).

Hettwer verpasst die Vorentscheidung

Beflügelt von dem Führungstreffer kam der BVB besser aus der Pause. Besonders Vorlagengeber Hettwer wurde in der Offensive immer wieder auffällig, scheiterte aber zweimal an Jantunen im SCF-Tor (47./53.) und konnte sich bis zu seiner Auswechslung in der 77. Minute nicht mit einem Treffer belohnen.

Auch Pohlmann war zweimal nah an der Vorentscheidung. Zunächst scheiterte er am Keeper - den Nachschuss setzte Michel knapp vorbei (63.) -, dann setzte er einen Freistoß aus 20 Metern an die Unterkante der Latte (81.)

SC Freiburg II: Jantunen – Fallmann (60. Fahrner), Müller, Bichsel, Makengo (83. Lungwitz) – Stark (67. Wörner), Rüdlin, Breunig, Baur, Lienhard (60. Lee) - Al Ghaddioui (60. Knappe) Jantunen – Fallmann (60. Fahrner), Müller, Bichsel, Makengo (83. Lungwitz) – Stark (67. Wörner), Rüdlin, Breunig, Baur, Lienhard (60. Lee) - Al Ghaddioui (60. Knappe) Borussia Dortmund II: Lotka - Göbel, Blank (67. Suver), Pudel, Bueno – Pfanne (67. Azhil) - Hettwer (77. Butler), Eberwein, Pohlmann, Michel (88. Bamba) - Besong (77. Nischalke) Schiedsrichter: Weisbach Tor: 1:0 Eberwein (45.+2)

Den Freiburgern gelang derweil wenig nach vorne, dadurch, dass die Borussen es allerdings verpassten, für eine Vorentscheidung zu sorgen, blieben die Gäste im Spiel. So kam es kurz vor Schluss noch zu der einen großen Chance: Suver verschätzte sich bei einem langen Ball, den Lungwitz im Strafraum mit der Brust annehmen konnte, anschließend allerdings über das Tor lupfte (89.).

Nach langen sieben Minuten Nachspielzeit war es dann für den BVB überstanden: Der BVB II feiert den ersten Sieg der neuen Saison. Unter der Woche geht es für Schwarz-Gelb dann nach Regensburg (Mittwoch, 19 Uhr). Der SC Freiburg II empfängt zeitgleich die SpVgg Unterhaching.