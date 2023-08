Sascha Kirschstein: "Viele HSV-Fans wissen gar nicht, was in Essen am Sonntag abgehen wird"

Er war sowohl ein Fanliebling bei Rot-Weiss Essen als auch dem Hamburger SV. RevierSport hat vor dem DFB-Pokalspiel RWE gegen HSV mit Sascha Kirschstein gesprochen.

58 Spiele für Rot-Weiss Essen und 33 Einsätze für den Hamburger SV: Sascha Kirschstein hütete in den 2000er Jahren sowohl für RWE als auch den HSV das Tor und war in beiden Fanlagern äußerst beliebt.

Der gebürtige Braunschweiger, der im Eintracht-Nachwuchs ausgebildet wurde, wechselte 2002 von der Hamburger Straße an die Hafenstraße nach Essen. Zwei Jahre stand er in der damaligen Regionalliga Nord - dritthöchste Spielklasse - im RWE-Kasten.

Nach überzeugenden Leistungen erfüllte sich der 1,96-Meter-Mann seinen Traum von der 1. Bundesliga und wechselte im Sommer 2004 zum Hamburger SV. Für den HSV absolvierte Kirschstein nicht nur 23 Spiele in der Bundesliga, sondern stand auch dreimal in der Champions League im Hamburger Gehäuse.

Vor dem DFB-Pokal-Duell am Sonntag (13. August, 13 Uhr, RevierSport-Liveticker) zwischen RWE und HSV sprach RS mit dem heute 43-jährigen Kirschstein.

Sascha Kirschstein, wie haben Sie eigentlich auf das DFB-Pokal-Los Rot-Weiss Essen gegen den Hamburger SV reagiert?

(lacht) Das war ganz lustig. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich habe es dann aus der Zeitung erfahren und musste schon schmunzeln. Das ist natürlich auch für mich ein besonderes Lob. Essen war mein zweiter, Hamburg dritter Profiverein.

Welche Erinnerungen haben Sie an diese Stationen?

RWE war natürlich extrem geil. Wir sind ja auch in der Saison 2003/2004 aufgestiegen. Dabei war die Hinserie gar nicht gut, aber in der Rückrunde haben wir, glaube ich, 41 Punkte geholt. Und dann ging es kurz vor Ende der Saison nach Wattenscheid gegen Schalke II. Das Ding haben wir dann 7:0 gewonnen und sind aufgestiegen. Ich habe die Bilder bis heute vor Augen. Das war sensationell. Ich war 19 Jahre Profi, aber Essen war zweifelsohne eine der geilsten Stationen. Die Fans sind verrückt. Bis heute habe ich mit einigen Fans Kontakt. Demnächst kommt ein Essener zu mir nach Hamburg. Und beim HSV habe ich Bundesliga und Champions League gespielt. Hier fühle ich mich bis heute heimisch.

Das letzte Duell zwischen Essen und Hamburg fand 2008 stand. Viele junge HSV-Fans dürften gar nicht so richtig wissen, wer Rot-Weiss Essen ist oder?

Richtig! Es werden sich hier am Sonntag gegen 6 Uhr morgens viele Hamburger in den Zug nach Essen setzen und denken, dass es da gegen einen normalen Drittligisten geht! Ich sage: Da irrt Ihr Euch. Viele HSV-Fans wissen gar nicht, was in Essen am Sonntag abgehen wird. Ich sage es mal so: Liebe Hamburger, an der Hafenstraße kann es schon laut werden (lacht). Ich freue mich darauf und werde das Spiel im Fernsehen verfolgen.

Wie lautet denn Ihr Tipp?

2:2 und dann geht es in die Verlängerung, am Ende vielleicht sogar ins Elfmeterschießen. Ich will mich nicht festlegen, wer das Spiel letztendlich gewinnt.