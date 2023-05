BVB II: Zimmermann über Sieg gegen Bayreuth: „Es war ein schmaler Grad”

Am 37. Spieltag der 3. Liga gewann Borussia Dortmund II mit 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Bayreuth. BVB-Trainer Jan Zimmermann war trotzdem nicht komplett zufrieden.

Borussia Dortmund II gewann am 37. Spieltag der 3. Liga das letzte Heimspiel der Saison mit 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Bayreuth. Obwohl der BVB durch einen direkt verwandelten Freistoß von Falko Michel drei Punkte holte, forderte Dortmunds Trainer Jan Zimmermann vor dem letzten Auswärtsspiel gegen den VfL Osnabrück eine Leistungssteigerung von seiner Mannschaft.

Die erste Halbzeit der Partie hatte nur wenige Highlights zu bieten. Kurz vor der Pause drehten die Dortmunder jedoch auf und wären beinahe in Führung gegangen. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel interessanter und beide Mannschaften kamen zu guten Abschlüssen. Alle Infos zum Spielverlauf gibt es hier.

„Durch den Klassenerhalt ist viel Spannung von den Spielern abgefallen und wenn zu viel Spannung abfällt, dann wird es in so einem Spiel natürlich schwierig. Es war ein schmaler Grad und man hat gesehen, dass wir nicht so zielstrebig und so klar waren, wie wir hätten sein können. Am Ende ist alles gut gegangen und es war auch nicht alles schlecht, dennoch bin ich nicht so ganz zufrieden”, bilanzierte Zimmermann nach der Partie.

In der kommenden Woche gastiert die U23 des BVB zum Saisonabschluss beim VfL Osnabrück. Die Osnabrücker können noch in die 2. Liga aufsteigen und dementsprechend erwartet Zimmermann eine schwierige Partie. „Wir wissen, dass wir in der kommenden Woche eine Schippe drauflegen müssen, wenn wir in Osnabrück bestehen wollen.”

Siegtorschütze Michel will auch im nächsten Jahr alles geben

BVB-Spieler Michel sorgte in der zweiten Halbzeit mit seinem Tor für die Entscheidung. In der 56. Spielminute zirkelte der 22-jährige einen direkten Freistoß flach in die untere rechte Ecke. Nach dem Spiel freute sich der Siegtorschütze über den Erfolg im letzten Spiel vor heimischer Kulisse.

„Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel wird, weil beide Mannschaften schon durch sind. Besonders in der ersten Hälfte war es ein sehr zähes Spiel. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann zwar besser gemacht, jedoch ging es auch viel hin und her und das war vielleicht nicht so gut. Alles in allem haben wir unser letztes Heimspiel gewonnen und für uns war es wichtig, dass wir dieses Spiel vor unseren Fans noch einmal positiv bestreiten”, erklärte Michel nach der Partie.

Für Michel ist die noch laufende Saison die erste für den BVB. Im vergangenen Sommer wechselte der Mittelfeldspieler von der U23 des VfB Stuttgart ins Ruhrgebiet.

Ich will der Mannschaft weiterhelfen, indem ich mehr Tore schieße und mehr Assists gebe und ich hoffe, dass ich das im nächsten Jahr auf den Platz bringen kann. Falko Michel

„Ich habe viele Spiele gemacht und bin bislang zufrieden, jedoch weiß ich, dass ich noch mehr machen kann. Ich will der Mannschaft weiterhelfen, indem ich mehr Tore schieße und mehr Assists gebe und ich hoffe, dass ich das im nächsten Jahr auf den Platz bringen kann. Ich weiß, dass ich noch mehr kann, als das, was ich in diesem Jahr vielleicht ab und zu gezeigt habe”, gab sich der Siegtorschütze selbstkritisch.