3. Liga: BVB II schlägt Bayreuth im letzten Heimspiel der Saison

Borussia Dortmund II gewann am 37. Spieltag der 3. Liga mit 1:0 (0:0) gegen die SpVgg Bayreuth und verabschiedete sich im letzten Heimspiel der Saison mit einem Sieg aus dem Stadion Rote Erde. Falko Michel erzielte das Tor des Tages mit einem direkten Freistoß.

Die Partie begann zwar verhalten, aber der BVB übernahm gleich das Kommando und hatte mehr Spielanteile zu verzeichnen. Es dauerte jedoch bis zur 15. Spielminute, ehe die Gastgeber den ersten ordentlichen Abschluss aufs Tor brachten. Michel kam nach feiner Ablage aus 20 Metern zum Schuss und der flache Ball landete in den Armen von Bayreuths Torhüter Lucas Zahaczewski.

Danach nahmen sich beide Mannschaften weitestgehend gegenseitig den Wind aus den Segeln und ein Großteil der Partie spielte sich im Mittelfeld ab. In der 32. Spielminute erarbeitete sich Can Özkan über die rechte Seite zwar eine gute Schussposition, sein Abschluss ging jedoch klar rechts am Tor vorbei. Von den Gästen ging weiterhin keine Gefahr aus.

Kurz vor der Halbzeit wären die Dortmunder dann beinahe in Führung gegangen. Tom Rothe chippte den Ball von links an den Fünfer, wo sich Rodney Elongo-Yombo stark durchsetze und den Ball artistisch auf das Tor brachte. Zahaczewski reagierte glänzend und lenkte den Versuch über die Querlatte.

BVB II: Ostrzinski - Özkan, Dams, Collins, Rothe (74. Aning) - Pfanne, Njinmah, Elongo-Yombo (46. Otuali), Eberwein, Michel (85. Suver) - Tattermusch (46. Bamba). SpVgg Bayreuth: Zahaczewski - Hemmerich, T. Weber, F. Weber - Lippert (46. Götz), Kirsch (34. Groiß), Latteier, Steininger (60. Nollenberger), Fenninger (69. Maderer), George (60. Diawusie) - Ziereis. Tor: 1:0 Michel (56.) Schiedsrichterin: Franziska Wildfeuer. Zuschauer: 2720. Gelbe Karten: Collins - Fenninger, Nollenberger, F. Weber, T. Weber.

Wenig später schoss Michael Eberwein nach Vorlage von Justin Njinmah den Ball aus zehn Metern gut einen Meter am Tor vorbei. Eine Zeigerumdrehung später hatte Özkan nochmal die Chance, aber sein Schlenzer aus zentraler Position war kein Problem für den Keeper der Gäste. Ohne Tore ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel schickten beide Trainer neues Personal ins Rennen. Für den BVB kam unter anderem Samuel Bamba ins Spiel und dieser sorgte beinahe für die Führung. Der 19-jährige fasste sich ein Herz und versuchte es aus der Distanz. Sein Aufsetzer hätte genau gepasst, aber Zahaczewski lenkte den Ball stark um den Pfosten. Den anschließenden Eckball köpfte Eberwein wuchtig an die Latte.

Michel verwandelt Freistoß direkt - viertes Spiel ohne Niederlage

In der 56. landete der Ball aus Sicht der Dortmunder dann endlich Tor. Nach einem Foul von Felix Weber an Njinmah bekam der BVB einen Freistoß zugesprochen. Michel übernahm den ruhenden Ball und zirkelte das Leder flach an der Mauer vorbei ins rechte Eck. Zu diesem Zeitpunk war die Führung für die Gastgeber mehr als verdient.

In der 72. Minute konnte sich Silas Ostrzinski im Tor der Dortmunder das erste Mal auszeichnen. Tim Latteier zwang den Keeper aus dem Rückraum zu einer starken Parade. Wenig später war Ostrzinski nach einem Dortmunder Abwehrfehler beim Schuss von Alexander Nollenberger erneut zur Stelle. Die Bemühungen der Gäste wurden im weiteren Verlauf der Schlussphase nicht mehr belohnt und der BVB blieb durch den knappen Heimerfolg seit nunmehr vier Spielen in Folge ohne Niederlage.