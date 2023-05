RWE: Nächste Personalentscheidung - Abwehrspieler erhält keinen neuen Vertrag

Rot-Weiss Essen reist am Freitag Richtung Halle an der Saale. Am Samstag wartet der Hallesche FC auf RWE. Nicht mit dabei sein wird Michel Niemeyer - dessen Aus bei RWE nun feststeht.

Rot-Weiss Essen hat noch vor dem vorletzten Ligaspiel der Saison beim Halleschen FC (Samstag, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker) eine Personalentscheidung getroffen. Michel Niemeyer erhält keinen neuen Vertrag ab dem 1. Juli 2023 an der Hafenstraße. "Wir haben in dieser Woche gemeinsam mit Marcus Steegmann ein Gespräch geführt und ihm erläutert, warum er in unseren Planungen keine Rolle mehr spielt. Er wird uns im Sommer verlassen", verriet Christoph Dabrowski am Rande der Spieltagskonferenz am Freitag. Der RWE-Trainer ergänzte: "Er hat eine enorme Leidenszeit gehabt. Es war aber immer mein Ziel, dass er hier auf den Platz kommt. Leider wurde er immer wieder zurückgeworfen. Wir müssen das Risiko gut einordnen und an den Verein denken. Das Risiko bei Michel ist einfach zu groß." Der 27-jährige Abwehrspieler, der auf der Linksverteidiger-Position zuhause ist, wechselte im Sommer 2021 vom SV Wehen Wiesbaden zu Rot-Weiss Essen und absolvierte bis zum heutigen Tage gerade einmal sechs Pflichtspiele über insgesamt 132 Spielminuten. Auch in Halle wird Niemeyer, der einmal mehr angeschlagen ist, nicht dabei sein. Niemeyer, dessen neues Ziel unbekannt ist, ist nach Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Raphael Koczor, Niklas Tarnat und Kevin Holzweiler (alle Ziel unbekannt) der siebte Essener Abgang. Der RWE-Kader für 2023/2024 im Überblick: Auslaufende Verträge (2): Cedrik Harenbrock (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr), Ron Berlinski (Vertrag verlängert sich beim Klassenerhalt um ein Jahr) Ausgeliehene Spieler – eventuelle Kaufoptionen sind hier nicht berücksichtigt (5): Moritz Römling (VfL Bochum), Meiko Sponsel (1. FC Köln), Felix Götze (FC Augsburg / er wird bei einem Klassenerhalt fest verpflichtet), Lawrence Ennali (Hannover 96), Luca Wollschläger (Hertha BSC) Leihspieler, die zurückkommen (6): Timur Kesim (Wattenscheid 09), Nico Haiduk (ETB SW Essen), Sascha Voelcke (1. FC Bocholt), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Fabian Rüth (RW Koblenz), Erolind Krasniqi (Teutonia 05) Verträge bis 2024: Felix Wienand, José-Enrique Rios Alonso, Felix Bastians, Sandro Plechaty, Björn Rother, Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Torben Müsel, Isaiah Young, Aurel Loubongo bis 2025: Mustafa Kourouma, Andreas Wiegel, Jakob Golz Zugänge - Abgänge: Simon Engelmann (SV Rödinghausen), Felix Herzenbruch, Oguzhan Kefkir, Raphael Koczor, Niklas Tarnat, Kevin Holzweiler, Michel Niemeyer (alle Ziel unbekannt)

