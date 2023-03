3. Liga: Volles Haus bei RWE - VfL Osnabrück - schon 16.500 Karten sind weg

Nach dem 1:2 bei Erzgebirge Aue spielt Rot-Weiss Essen schon am Dienstag wieder in der 3. Liga. Gegen den VfL Osnabrück wird es voll.

Englische Woche in der 3. Liga. Nach dem 1:2 bei Erzgebirge Aue spielt Rot-Weiss Essen im heimischen Stadion an der Hafenstra0e am Dienstag (19 Uhr) gegen den VfL Osnabrück.

Und es wird voll an der Hafenstraße - mal wieder. Zwei Tage vor der Partie hat RWE bereits 16.500 Karten verkauft. 2300 Tickets davon wurden in Osnabrück verkauft - auch der Gästebereich wird ausverkauft sein.

Kein Wunder, schließlich kommt der VfL mit einer beeindruckenden Serie nach Essen. Nach 13 Spieltagen hatte der VfL drei Siege nach 13 Begegnungen und steckte tief im Abstiegskampf.

Doch mit Tobias Schweinsteiger als neuem Trainer gelang die Wende. Überragend: Zehn der elf letzten Spiele gewann der VfL. Nur zuhause gegen die SpVgg Bayreuth gab es nach einer 2:0-Führung eine 2:3-Niederlage.

Viel Arbeit für RWE, die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski wird auch auf die Kulisse zählen. 2500 Karten gibt es noch, bei 19.000 Besuchern meldet RWE ausverkauft. Der Klub gab bekannt: "Derzeit sind noch Tickets in allen Bereichen, außer in den Blöcken „E2“ und „E3“ verfügbar."

Am kommenden Samstag reist RWE zum 1. FC Saarbrücken. Noch können sich rund 250 RWE-Anhänger eine Karte für das Auswärtsspiel erwerben. Neben Vollzahlerkarten im Stehplatzbereich sind noch die letzten Sitzplatz- bzw. ermäßigten Stehplatz-Tickets online erhältlich. Der Vorverkauf läuft bis Mittwoch, 18 Uhr.

Sollte RWE nach den Dreiern gegen Bayreuth und den BVB II den dritten Heimsieg in Serie feiern, wäre das der nächste große Schritt im Abstiegskampf. Hier hat RWE acht Punkte Vorsprung auf den BVB II. Die Borussen, die derzeit den ersten Abstiegsplatz belegen, spielen am Sonntag noch gegen Dynamo Dresden. Sollte der BVB punkten, wären es nur noch sieben Zähler auf den ersten Abstiegsplatz.