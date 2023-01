3. Liga: Aufstiegsgarant verlässt Tabellenführer, Auflösung in Meppen, Klingenburg nicht für den MSV

Der Deadline-Day hat es in der 3. Liga in sich. Gleich drei Trainer verloren ihren Job. Derweil wurden einige Vereine noch auf dem Markt aktiv.

Die SV Elversberg spielt eine bärenstarke Saison und liegt ganz klar auf Kurs 2. Bundesliga. Am Deadline-Day holten die Saarländer trotzdem noch einmal einen neuen Spieler.

Ben Bobzien wird für die nächsten Monate das Trikot der SV Elversberg tragen. Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler und U20-Nationalspieler wechselt auf Leihbasis vom Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 ins Saarland, der Leihvertrag ist bis Ende dieser Saison 2022/2023 gültig. RevierSport berichtete.

Derweil hat Israel Suero Fernández Elversberg nach viereinhalb Jahren verlassen. Der 28-Jährige wird in seine Heimat zum spanischen Drittligisten CD Castellón wechseln, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

SV Elversberg: Suero Fernández in Aufstiegssaison der beste Torschütze

Suero Fernández kam im Frühjahr 2017 aus Spanien nach Deutschland, über seine ersten Stationen beim Verbandsligisten CKC Kassel und dem TSV Eintracht Stadtallendorf wechselte er zur Saison 2018/2019 zur SV Elversberg, damals in die Regionalliga Südwest. In den ersten vier Regionalliga-Jahren in Elversberg bestritt Suero saisonübergreifend 150 Liga-Spiele. Auch im vergangenen Aufstiegsjahr gehörte er mit 32 Einsätzen zu den Stammkräften und war mit 15 Treffern am Saisonende interner Toptorjäger der SVE. In der aktuellen Drittliga-Saison reichte es in 20 Partien nur noch zu einem Startelf-Einsatz und zehn Einwechslungen.

SV Meppen: Vertragsauflösung und Leihe

Wenig zum Einsatz kam in dieser Saison auch Mike Feigenspan. Die Konsequenz: Zwischen dem SV Meppen und Rechtsaußen Feigenspan wurde ein Aufhebungsvertrag unterzeichnet. Damit kommt es zur vorzeitigen, einvernehmlichen Auflösung des eigentlich noch bis zum 30. Juni 2024 gültigen Vertrages.

Genau vor einem Jahr kam Feigenspan vom KSV Hessen Kassel aus der Regionalliga Südwest nach Meppen. Für den SVM absolvierte der 27-jährige Offensivspieler insgesamt 19 Partien und erzielte dabei ein Tor. In der laufenden Serie waren es neun Einsätze (ein Tor) über insgesamt 235 Spielminuten. Feigenspans neues Ziel ist unbekannt. Derweil wird Linksverteidiger Leon Kugland vom SV Meppen für ein halbes Jahr an den Nord-Regionalligisten Kickers Emden ausgeliehen.

MSV Duisburg: Kein Klingenburg-Transfer

Bereits am Wochenende brachte "Sky" Rene Klingenburg (29) beim MSV Duisburg ins Gespräch. MSV-Sportchef Ralf Heskamp dementierte eine Klingenburg-Verpflichtung gegenüber der "Neuen Ruhr Zeitung": "Es gab mal einen Kontakt, er ist aber kein Thema mehr.

Klingenburg, der in Mülheim an der Ruhr geboren wurde und auch zwei Jahre im MSV-Nachwuchs verbrachte, steht noch bis zum Saisonende beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag. Jedoch spielt der Offensivspieler beim FCK keine Rolle mehr. Das gab der 2. Bundesligist vor wenigen Wochen bekannt.