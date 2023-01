3. Liga: Elversberg holt noch einmal Verstärkung aus der Bundesliga

Die SV Elversberg hat sich am Deadline-Day noch einmal Verstärkung geholt: Vom Bundesligisten Mainz 05 wird ein Mittelfeldtalent bis Saisonende ausgeliehen.

Trotz des 3:0-Siegs gegen RWE am vergangenen Freitag und der komfortablen Tabellenführung hat sich die SV Elversberg noch einmal verstärkt. Vom Bundesligisten Mainz 05 wird das Mittelfeldtalent Ben Bobzien bis Saisonende ausgeliehen.

„Ben hat in Mainz eine hervorragende Ausbildung genossen und nicht umsonst den Sprung in den Profi-Kader geschafft“, freut sich Elversbergs Sportvorstand Nils-Ole Book über den Neuzugang. „Er ist ein engagierter und professioneller Spieler. Mit seiner Schnelligkeit, technischen Versiertheit und seiner dynamischen, unerschrockenen Spielweise passt er hervorragend zu unserem Team und wird uns im weiteren Saisonverlauf bereichern.“

Der 19-Jährige war im vergangenen Sommer aus der U19 in den Seniorenberech hochgekommen. Seitdem hat er es zumindest zehn Mal in den Spieltagskader der Mainzer gepackt. Sein Pflichtspiel-Debüt bei den Profis feierte er vor wenigen Monaten im DFB-Pokal. Zudem wurde er bereits in die deutschen Jugendnationalmannschaften berufen: Für die deutsche U19 kam er in insgesamt acht Spielen (drei Tore) zum Einsatz, unter anderem bei der EM-Qualifikation 2021/2022. Für die U20-Nationalmannschaft hat Bobzien bislang fünf Spiele bestritten, zuletzt im November 2022 in der U20 Elite League.

„Die SV Elversberg hat bisher beeindruckend gezeigt, dass sie ein starkes Team zusammen hat. Die Mannschaft spielt einen tollen und offensiven Fußball. Ich bin überzeugt davon, dass der Schritt zur SVE der richtige ist“, sagt Bobzien selbst über seinen Wechsel. „ Ich freue mich darauf, das Team kennenzulernen und werde alles dafür geben, um mit der Mannschaft an den bisherigen Lauf anzuknüpfen und eine erfolgreiche Rückrunde zu spielen.“

In der laufenden Saison kam er überwiegend in der zweiten Mannschaft der Mainzer zum Einsatz. In 15 Spielen konnte er bisher vier Tore selbst erzielen und hat vier weitere Treffer aufgelegt.