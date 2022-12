3. Liga: Aue auf Trainersuche, Oldenburg mit 1:4-Klatsche, Ex-Waldhof-Trainer vor Bundesliga-Wechsel

In der 3. Liga war in dieser Woche einiges los. Wir haben einen kurzen Überblick geschaffen und die wichtigsten News zusammengefasst.

Während die meisten Drittligisten noch pausieren, hat der VfB Oldenburg das Training am 29. November wieder aufgenommen und auch schon das erste Testspiel bestritten.

Beim Zweitligisten DSC Arminia Bielefeld unterlagen die Blauen am Freitagnachmittag mit 1:4. Trotz der Niederlage war Sportchef Sebastian Schachten mit der Leistung des VfB zufrieden. "Es war ein guter Test", resümierte Schachten.

"Am Ende ist das 1:4 deutlich, aber insgesamt war es eine gute Leistung unserer Mannschaft gegen einen starken Gegner. Wir hatten Phasen im Spiel, da hat vieles schon gut funktioniert, dann auch wieder Phasen, die weniger gut waren, aber das ist ganz normal . Man muss auch berücksichtigen, dass wir gegen einen Zweitligisten gespielt haben, der schon gute Qualität hat, sodass ich mit dem Spiel wirklich zufrieden bin", ergänzte VfB-Trainer Dario Fossi.

VfB Oldenburg, 1. Halbzeit: Pelle Boevink – Marcel Appiah, Leon Deichmann, Oliver Steurer, Dominique Ndure, Nico Knystock, Manni Starke, Christopher Buchtmann, Kai Kaissis, Kebba Badjie, Max Wegner Pelle Boevink – Marcel Appiah, Leon Deichmann, Oliver Steurer, Dominique Ndure, Nico Knystock, Manni Starke, Christopher Buchtmann, Kai Kaissis, Kebba Badjie, Max Wegner VfB Oldenburg, 2. Halbzeit: Moritz Onken – Fabian Herbst, Marten Schmidt, Ivan Strelnyk, Dennis Engel, Robert Zietarski, Rafael Brand, Kamer Krasniqi, Jakob Bookjans, Pascal Richter, Ayodele Adetula

Trainersuche in Aue läuft weiter

Jan Zimmermann, einst Trainer beim TSV Havelse und Hannover 96, gilt laut "Bild" als Top-Kandidat auf den Cheftrainer-Posten beim abstiegsbedrohten Drittligisten Erzgebirge Aue. Jens Härtel - RevierSport berichtete - soll dagegen aus dem Rennen sein.

Trares vor Wechsel zum VfB Stuttgart

Bernard Trares, der in der Vergangenheit den SV Waldhof Mannheim in 97 Pflichtspielen als Cheftrainer betreute, ist laut der Bild-Zeitung ein heißer Co-Trainer-Kandidat beim VfB Stuttgart - vorausgesetzt der Bundesligist setzt in Zukunft auf Bruno Labbadia als Cheftrainer.