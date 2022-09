RWE: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit - Essen kassiert Testspiel-Niederlage

Rot-Weiss Essen hat am Dienstag (13. September, 14 Uhr) ein Testspiel in den Niederlanden absolviert. Gegner war Erstligist Go Ahead Eagles Deventer.

Rot-Weiss Essen ist mit einer Testspiel-Niederlage in die Woche mit insgesamt drei Begegnungen gestartet.

In einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit unterlag RWE dem niederländischen Eredivisie-Klub Go Ahead Eagles Deventer, der mit nur einem Punkt aus sechs Spielen in die Saison gestartet ist, am Dienstagmittag mit 1:2 (1:1). Den RWE-Treffer zum zwischenzeitlichen Ausgleich erzielte Felix Bastians (40., Foulelfmeter).

So startete RWE: Golz - Wiegel, Kourouma, Rios Alonso, Bastians - Rother, Götze - Loubongo, Kefkir, Ennali - Engelmann.

Im Gegensatz zur 0:1-Niederlage beim VfL Osnabrück rotierte Christoph Dabrowski auf vier Positionen. Mustafa Kourouma, Oguzhan Kefkir, Björn Rother und Aurel Loubongo bot der RWE-Chef-Trainer an Stelle von Isaiah Young, Daniel Heber, Clemens Fandrich sowie Niklas Tarnat auf.

Nach einem ausgeglichenen Start ohne nennenswerte Torchancen ging der holländische Erstligist nach 25 Minuten aus dem Gewühl heraus in Führung. Rechtzeitig vor der Pause egalisierte Felix Bastians das 1:0 der "Eagles". Der Routinier war per Foulelfmeter erfolgreich (40.), den zuvor Loubongo herausgeholt hatte.

"Wir hatten Gelegenheit, einige Dinge auszuprobieren. Das war ein guter Test gegen einen spielstarken Gegner. Leider haben wir in der 2. Halbzeit eine Vielzahl an Chancen nicht genutzt und schließlich das zweite Tor kassiert", bilanzierte RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Die abermalige Führung des Klubs aus Deventer fiel nach 70 Minuten. Ein Schuss aus etwa 20 Metern landete abgefälscht hinter dem eingewechselten Schlussmann Raphael Koczor im RWE-Kasten.

Weiter geht es für Rot-Weiss Essen schon am Mittwoch. Ab 19.30 Uhr geht es in der 2. Niederrheinpokal-Runde beim Landesligisten 1. FC Wülfrath (IMS Arena Velbert) weiter. Das kommende Liga-Spiel wird am Montag, um 19 Uhr angepfiffen. Dann ist der bislang noch ungeschlagene 1. FC Saarbrücken im Stadion an der Hafenstraße zu Gast.