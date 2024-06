Der VfL Bochum verliert seinen besten U19-Torjäger, der in die 2. Bundesliga wechselt.

Mit dem offensiven Mittelfeldspieler Lennart Koerdt hat der Fußball-Bundesligist ein Talent aus der U19 mit einem Profivertrag ausgestattet. Koerdt kam in einer schwierigen Saison der U19 (nur Platz elf) in 26 Partien auf zwölf Scorerpunkte.

Noch besser machte es Mohammad Mahmoud - der Angreifer der VfL-U19 war in 20 Begegnungen an 19 Treffern beteiligt. Ein starker Wert, den auch die Konkurrenz vernommen hat.

Und daher wird Mahmoud die Bochumer verlassen und sich dem Zweitligisten SV Elversberg anschließen. Hier erhält der 19-Jährige seinen ersten Profi-Vertrag, der drei Jahre lang bis Ende der Saison 2026/2027 gültig ist.

„Mohammad Mahmoud bringt die Voraussetzungen und das Potenzial mit, um sich langfristig auf hohem Niveau durchsetzen zu können. Er hat seine Torgefahr in der Junioren-Bundesliga bereits deutlich unter Beweis gestellt. Diese Entwicklung wollen wir gemeinsam auf der nächsten Stufe fortführen“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book.

Der Spieler ergänzt: „Der Wechsel zur SV Elversberg wird für mich sportlich und persönlich eine neue Erfahrung, auf die ich mich sehr freue. Es wird definitiv eine Herausforderung, aber ich will mich im neuen Umfeld schnellstmöglich einfinden und dann alles geben.“

Der 1,90 Meter große Stürmer war bereits in der frühen Jugend beim VfL im Einsatz und wechselte 2016 ins Leistungszentrum von Borussia Dortmund, in dem er fünf Jahre lang ausgebildet wurde. 2021 kehrte er nach Bochum zurück, wo er in der B-Junioren-Bundesliga direkt Fuß fasste, in allen Liga-Spielen zum Einsatz kam und am Ende der Runde mit 20 Treffern Torschützenkönig der Liga wurde.

Der Stürmer, der diese Saison auch bei den Erstliga-Profis mittrainieren durfte, hat darüber hinaus im Jahr 2022 vier Spiele (ein Tor) für die palästinensische U20-Nationalmannschaft und 2023 drei Partien für die deutsche U19-Nationalmannschaft absolviert.