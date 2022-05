Bundesliga-Absteiger Greuther Fürth hat sich die Dienste von Konstantinos Grigoriadis gesichert. Der 19-Jährige wird zunächst für die zweite Mannschaft spielen.

Wie RevierSport erfuhr, wird sich Konstantinos Grigoriadis der SpVgg Greuther Fürth anschließen. Der 19-Jährige kommt aus der Jugend von Viktoria Berlin und soll zunächst bei der zweiten Mannschaft spielen. Im Training soll er aber auch schon bei den Profis mitmischen.

Nach unseren Infos war nicht nur der Bundesliga-Absteiger an Grigoriadis dran. So waren auch der MSV Duisburg, wo er für den Drittligakader vorgesehen gewesen wäre, und der 1. FC Köln, wo der Grieche für die U21 vorgesehen gewesen wäre, an dem Spieler interessiert. Letztlich habe aber die Spielidee der Fürther sowie die verhältnismäßig hohe Durchlässigkeit zu den Profis den Ausschlag für den Wechsel gegeben.

Grigoriadis verlässt Viktoria Berlin: Abschied nach sechs Jahren

Mit der U19 von Viktoria Berlin trat Grigoriadis in der abgelaufenen Saison in der Bundesliga Nord/Nordost an. Im offensiven Mittelfeld war der Deutsch-Grieche gesetzt, absolvierte 17 von 18 möglichen Spielen, schoss zwei Tore und gab drei Vorlagen. Am Ende wurde Viktoria Berlin Sechster, vierzehn Punkte hinter Meister Hertha BSC. Die erste Mannschaft ist gerade aus der 3. Liga abgestiegen.

Grigoriadis' neuer Arbeitgeber kämpft am letzten Spieltag noch um die Relegation. Aktuell ist die zweite Mannschaft der Kleeblätter Tabellen-Achtzehnter, was gleichbedeutend mit dem direkten Abstieg wäre. Der Rückstand auf das zumindest vorzeitig rettende Ufer beträgt einen Punkt. Die direkte Rettung ist nicht mehr möglich.