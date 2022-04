Ex-Schalke-II-Spieler: Miami und Los Angeles statt Verl, Meppen und Havelse

Im Januar 2022 erfüllte sich ein 183-maliger Drittligaspieler einen Traum: Er unterschrieb einen Vertrag in den USA. Nun zieht er Bilanz. Vorweg: Er ist überglücklich.

Dennis Erdmann hat sich im Januar 2022 einen großen Traum erfüllt. Er löste seinen Vertrag beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken auf und wechselte in die USA nach Colorado zum Springs Switchback FC.

"Ich habe mir über die Feiertage ausführliche Gedanken über meine weitere Zukunft gemacht. Dabei bin ich zu dem Entschluss gekommen, eine neue sportliche Herausforderung im Ausland suchen zu wollen, weil es schon immer mein Traum war, einmal in den USA zu spielen. Ich bedanke mich beim Verein für das Verständnis und wünsche dem FCS und seinen fantastischen Fans alles Gute für den hoffentlich erfolgreichen Rest der Saison", erklärte der 31-Jährige seine Entscheidung.

Dennis Erdmann spielte in seiner Karriere für Blau-Weiß Kerpen, SC Brühl, Bergisch Gladbach 09, FC Schalke 04 II, Dynamo Dresden, Hansa Rostock, 1. FC Magdeburg, 1860 München und 1. FC Saabrücken. Insgesamt kommt er auf 183 Drittliga-Einsätze, 29 Spiele in der 2. Bundesliga, 62 Partien in der Regionalliga sowie 31 Begegnungen in der damaligen NRW-Liga.

Und diese Entscheidung bereute der Defensivspezialist, der 183 Drittligaspiele auf dem Buckel hat und auch 55 Mal für die U23 des FC Schalke auflief, bisher zu keiner Zeit. "Ich bin stolz auf meine Karriere. Aber irgendwie hatte ich genug von der dritten Liga, wollte nicht mehr in Meppen, Verl oder Havelse in den Bus steigen", erklärt Erdmann der Bild-Zeitung. Er fügt hinzu: "Bei Auswärtsspielen steige ich jetzt in Miami, Los Angeles oder Las Vegas aus dem Flieger!"

Obwohl er in Deutschland, auch in der 3. Liga mehr Geld als in der 2. amerikanischen Liga verdienen würde, kommt für ihn eine Rückkehr nicht infrage. Erdmann erklärt in der Bild: "Unser Trainer-Team ist absolut top, die Bedingungen absolut professionell, das nagelneue Stadion ein Schmuckkästchen. Ich blühe hier wieder richtig auf, bin voller Ehrgeiz." Sein Zusatz: "Das Leben ist hier irgendwie freier, das habe ich zuletzt in Deutschland vermisst. Reich wird man nicht, aber darum geht‘s mir auch nicht. Das hier ist mein neues Leben. Ich will nicht mehr zurück nach Deutschland." Dennis Erdmann scheint in den Rocky Mountains seinen persönlichen "American Dream" zu leben.