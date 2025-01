Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 konnte ein Top-Talent binden. Allerdings nur unter einer Bedingungen.

Der FC Schalke 04 hat den Vertrag von Zaid Amoussou-Tchibara bis zum 30. Juni 2028 verlängert. Das gab der Zweitligist am Freitag bekannt.

Das 18-jährige Top-Talent überzeugt in der laufenden Spielzeit mit 17 Toren in 21 Spielen für die U19, debütierte für die Zweitvertretung in der Regionalliga West und hinterließ sogar im Winter-Trainingslager der Profis einen bleibenden Eindruck, ehe ihn eine Knieverletzung bremste. Die Verlängerung des Offensivspielers war den Königsblauen entsprechend wichtig. Sie kommt aber mit einem Haken.

Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet, ließ sich Amoussou-Tchibara eine Ausstiegsklausel zusichern. Mehr dazu bei der WAZ.

„Mit Zaid hat sich ein weiteres Talent aus der U19 mit guten Leistungen einen Profivertrag verdient. Bei Norbert Elgert hat er in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr viel gelernt“, sagt Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede. „Zaid hat sich in die Trainingseinheiten mit den Profis sehr gut eingebracht und angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Wir wollen gemeinsam mit ihm in den kommenden Jahren die nächsten Schritte gehen und ihn auf diesem Weg bestmöglich unterstützen.“

Amoussou-Tchibara sagt über die Verlängerung: „Ich bin sehr dankbar für die bisherige Zeit hier auf Schalke, in der ich sehr viel gelernt habe. Die Verantwortlichen haben mir für die kommenden Jahre einen sehr interessanten Weg aufgezeigt, den ich gemeinsam mit ihnen gehen möchte.“

Amoussou-Tchibara wechselte im Sommer 2023 von Bayer Leverkusen nach Gelsenkirchen. Er ist nach Mittelfeldspieler Ayman Gulasi, der vor wenigen Wochen einen Profivertrag unterzeichnete, das zweite Talent, das Schalke in diesem Jahr an sich binden konnte. Der Klub wird hoffen, dass sich Defensivspieler Taylan Bulut bald einreiht.