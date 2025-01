Kenan Karaman und Moussa Sylla sind die Lebensversicherung von Schalke 04. Sie könnten für einen neuen Bestwert im Verein sorgen.

Beim Rückrundenauftakt von Schalke 04 bot sich ein ungewohntes Bild: Die mitgereisten Fans konnten weder einen Treffer von Kenan Karaman noch von Moussa Sylla bejubeln - und die Partie endete 0:0.

An diesem Wochenende meldeten sich die Torjäger dann im neuen Jahr an. Beim 3:1 gegen Nürnberg war Sylla zweimal erfolgreich, der gebürtige Franzose mit Wurzeln in Mali steht mit 13 Treffern nun alleine an der Spitze der Zweitliga-Torschützenliste. Karaman war gegen Nürnberg einmal und insgesamt bereits elfmal erfolgreich.

Kaum auszumalen, wie es um Schalke ohne die beiden Angreifer bestellt wäre. Sie haben 24 von 35 Saisontoren erzielt. Das sind herausragende Werte, wie auch der Blick in die Vereinsgeschichte beweist. Schon jetzt, nach dem 19. Spieltag, tauchen sie weit vorne in der Rangliste der gefährlichsten Sturmduos der S04-Historie auf.

Seit der Jahrtausendwende können nur vier Duos bessere Werte vorweisen. Und es dürfte nicht mehr lange dauern, ehe Sylla und Karaman auf Platz drei vorrücken. Den belegen derzeit Kevin Kuranyi und Jefferson Farfan mit 26 Treffern. In der Saison 2009/10 traf Kuranyi 18-mal, Farfan steuerte acht Tore bei.

Unerreicht sind bis heute Klaas-Jan Huntelaar und Raul. Der wohl prominenteste Schalke-Sturm aller Zeiten stellte mit 44 Toren in der Spielzeit 2011/12 eine bis heute währende Bestmarke auf. Huntelaar krönte sich mit 29 Toren zum Bundesliga-Torschützenkönig. Raul brachte den Ball 15-mal im Netz unter. Auf Platz zwei folgen Simon Terodde (30) und Marius Bülter (10). Sie schossen Schalke 2022 zurück in die Bundesliga.

Auffällig: Bisher gab es immer einen Stürmer, der den Großteil der Tore erzielte. Karaman und Sylla treffen hingegen beinahe im Gleichschritt. Und sie könnten die Duos Huntelaar/Raul und Terodde/Bülter noch überflügeln. Rechnet man die aktuelle Torquote auf die Saison hoch, landet Sylla bei 24 Toren und Karaman bei 20 - dann wäre der Rekord eingestellt.