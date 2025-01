So viele Zuschauer wie am 19. Spieltag hatte die 2. Liga noch nie, nicht nur das Schalke-Spiel war ausverkauft. Auch im TV boomt die 2. Liga.

Fan-Rekord in der 2. Liga: Im Schnitt strömten 35.830 Zuschauer am 19. Spieltag in die Stadien. Insgesamt sahen in Summe 322.468 Zuschauer die neun Partien, das meistbesuchte Spiel war die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV (2:3) mit 71.500 Fans im Berliner Olympiastadion. Damit wurde der Rekord vom 24. Spieltag der Vorsaison geknackt, als im Schnitt 33.983 Zuschauer dabei waren.

Erstmals überhaupt liegt der Zuschauerschnitt über die gesamte Saison betrachtet derzeit bei mehr als 30.000 Fans. Nach 171 von 306 Spielen liegt der Wert bei 30.329 Zuschauern, in der Rekordsaison im Vorjahr waren es im Schnitt 29.290 Fans pro Spiel. Anteil daran hat selbstverständlich auch der FC Schalke 04.

Schon im vergangenen Juli meldete der Klub, dass alle Heimspiele der Hinrunde in Windeseile ausverkauft waren, auch viele Gegner füllten ihre Gästeränge bei Schalke-Auswärtsspielen bis auf den letzten Platz. Die Nachfrage der S04-Fans war auch vor dem Rückrundenbeginn ähnlich hoch, beim Heim-Auftakt gegen den 1. Nürnberg war die Veltins-Arena mit 61.955 Zuschauern erneut ausverkauft.





Ähnlich gut sieht es auch im TV aus. Erst vergangenen Samstag hatte das Duell zwischen dem Hamburger SV und dem 1. FC Köln für einen Rekord gesorgt. Die Partie hatte die höchsten Einschaltquoten der bisherigen Spielzeit. Im Schnitt schalteten rund 850.000 Zuschauer bei Sport1 ein, wo die Topspiele an Samstagabenden laufen.

In der Spitze waren zwischenzeitlich sogar 1,07 Millionen Fans dabei. Hinzu kamen im Schnitt 500.000 Zuschauer beim Bezahlsender Sky. Macht 1,35 Millionen. Das ist deutlich mehr als beim bisherigen Bestwert - bei dem der FC Schalke 04 involviert war, nämlich beim Traditionsduell gegen den Hamburger SV im November. Das sahen im Schnitt 786.000 Zuschauer auf Sport1.

Das Verrückte am vergangenen Rekord-Samstag: Das Spiel zwischen Hamburg und Köln sahen genauso viele Fans wie den gesamten Nachmittag der Bundesliga mit seinen fünf Spielen und der Konferenz auf Sky. Dabei waren die irre Aufholjagd des VfL Bochum gegen RB Leipzig und das Spiel der Bayern gegen Wolfsburg.

Dort schalteten ebenfalls 1,35 Millionen Zuschauer ein (nur lineares TV). Wahnsinn! Spricht das tatsächlich dafür, dass die 2. Liga derzeit mehr begeistert als die erste? Das hatte jüngst Kult-Trainer Friedhelm Funkel schon festgestellt: „Ich sehe das ja bei mir: Ich könnte über die Bundesliga gar nicht so viel reden wie über die 2. Liga. Und wenn ich rausgehe in Kneipen und Restaurants, sprechen die Leute fast alle nur über die 2. Liga, nicht über die 1. Liga.“