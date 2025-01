Sonntagsspiele in der 2. Bundesliga: Ein Neuzugang von Preußen Münster und Ex-Bochumer Manuel Riemann in Paderborn feiern gelungene Debüts.

Acht Monate lang bestritt Manuel Riemann kein Pflichtspiel - an diesem Sonntag kehrte der 36 Jahre alte Torhüter auf die Profibühne zurück. Nur wenige Tage nach seinem Wechsel aus Bochum zum SC Paderborn stand der langjährige VfL-Torhüter im Spiel bei Darmstadt 98 in der Startelf.

Und Riemann feierte ein gelungenes Debüt: Paderborn gewann das Auswärtsspiel mit 1:0. Felix Platte traf (37.) und Riemann hielt seinen Kasten sauber. In der ersten Hälfte blieb er weitgehend beschäftigungslos, nach Wiederanpfiff musste er häufiger eingreifen. Riemann zeigte vier Paraden und fing drei Flanken ab.

Preußen Münster sammelte im Parallelspiel einen weiteren Zähler gegen den Abstieg. Bei Hannover 96 holte die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann ein 2:2-Unentschieden.

Joshua Mees brachte Münster sogar in Führung (21.). Doch Nicolo Tresoldi (34.) und Enzo Leopold (64.) drehten das Spiel zugunsten der Gastgeber. Lange währte die Hannover-Führung nicht, denn Florian Pick gelang der Ausgleich für die Adlerträger - ein perfektes Debüt für den Stürmer, der unter der Woche aus Nürnberg an die Hammer Straße gewechselt war. Es blieb beim 2:2, Hannover verpasste den Sprung auf Platz zwei, Münster schob sich an Greuther Fürth vorbei.

Derweil hat der SSV Ulm 1846 seine monatelange Sieglos-Serie beendet. Mit 5:1 gewann der Aufsteiger gegen Schlusslicht Jahn Regensburg. Mann des Tages: Semir Telalovic, der im Trikot von Borussia Mönchengladbachs U23 auch schon in der Regionalliga West für Furore gesorgt hatte (15 Tore und 13 Vorlagen in der Saison 2022/23).

Und auch in Ulm kommt der 25-Jährige immer besser in Fahrt: Am Sonntag erzielte er einen Hattrick und besorgte eine 3:0-Pausenführung (24., 34. und 45.+1). Damit nicht genug: Nachdem Oliver Batista Meier per Elfmeter auf 4:0 erhöhte, legte Telalovic noch ein viertes Tor nach (79.). Mehr als der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit war für die Gäste nicht mehr drin.