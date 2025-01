Der 1. FC Nürnberg hat wieder einmal auf Schalke verloren. Nach dem Spiel lobte ein FCN-Profi die Schalke-Taktik.

Der 1. FC Nürnberg hat 1:3 auf Schalke verloren. Nach dem Duell der beiden befreundeten Klubs hatte Mittelfeldspieler Julian Justvan lobende Worte für S04 übrig.

Auch angesichts des Frusts über die Auswärtspleite blieb er bemerkemswert fair. "Ich glaube, dass sich Schalke gut auf uns eingestellt ein. Sie haben außen viel überladen. Sie haben gewusst, dass für uns dann die Wege weit werden", erklärte Justvan. Dabei habe man schon vorhergesehen, was passieren könnte. Aber Schalke sei einfach zu gut gewesen. "Wir wussten auch, dass das Schalke eventuell machen könnte. Aber letztlich waren die Wege einfach zu weit. Wir waren immer zu spät in den Zweikämpfen und den Aktionen. Deswegen warst du immer einen Tick zu langsam und eben den Schritt zu spät."

Nürnberg habe zu viele leichte Ballverluste produziert. "Uns war klar, dass Schalke hoch presst, dass sie mutig draufgehen", verriet Justvan. "Aber es ist klar, wenn du hier auf Schalke spielst und Schalke die Räume gibst und den Mut zu spielen, dann wird es nicht einfach."

So habe man vor allem in der ersten Halbzeit viel hinterherlaufen müssen. Zu viel. "Wir wollten die Spielkontrolle übernehmen. Das haben wir über das ganze Spiel nicht geschafft", gab der Ex-Darmstädter zu. "Das hat Schalke in die Karten gespielt und das haben sie dann ausgenutzt und sich außen durchgespielt. So sind sie mit Flanken in die Box und eben auch zu Toren gekommen. Und das war das Problem in der ersten Halbzeit."

Schalke sei aber auch unterschätzt. "Dass Schalke Qualität hat, ist ja keine Frage. Die Mannschaft will - glaube ich - auch nicht auf der Position stehen, auf der sie gerade stehen. Für sie ist es auch wichtig, Punkte zu holen", geht Justvan davon aus, dass die Knappen in der Rückserie tabellarisch noch klettern werden. "Uns war klar, dass uns eine Riesenqualität von Schalke erwartet. Das haben sie vor allem in der ersten Halbzeit gut umgesetzt."