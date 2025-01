Testspiel statt Training. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit stand Loris Karius am Dienstag erstmals im Tor von Schalke 04. Wie er sich geschlagen hat.

Statt normalem Training stand für einen Teil der Schalke-Profis am Dienstagvormittag ein geheimes Testspiel auf dem Programm. Am Berger Feld spielten die Königsblauen mit einer B-Elf bestehend aus Spielern, die zuletzt weniger zum Einsatz gekommen sind, in zwei Halbzeiten mit jeweils 30 Minuten gegen die eigene U23 – und siegten durch die Tore von Seok-ju Hong und Anton Donkor mit 2:0 (1:0). Statt Trikots wurden dabei nur Leibchen getragen.

Mindestens genauso spannend wie die Torschützen war am Dienstag jedoch die Tatsache, dass Loris Karius bei den Schalke-Profis im Tor stand. Im Testspiel gegen die eigene Reserve bekam der 31 Jahre alte Winter-Neuzugang erstmals die Chance, ein bisschen Spielpraxis zu sammeln.

Gegen die Regionalliga-Kicker hatte Karius allerdings kaum Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Obwohl die U23 gerade in der ersten Halbzeit gut mitgehalten hat, hatte der S04-Torwart wenig zu tun.

Schalke-Stammtorwart Justin Heekeren ist krank - Chance für Loris Karius?

Für Karius war das Testspiel ein erster kleiner Härtetest für kommende Aufgaben. Spannend ist die Konstellation im Schalker Tor auch, weil Stammkeeper Justin Heekeren am Montag und Dienstag krankheitsbedingt nicht trainieren konnte. Auch gegen die U23 stand er folglich nicht auf dem Rasen.

Zwar soll der 24-Jährige im Laufe der Trainingswoche zurück zum Team stoßen, doch komplett sicher ist sein Einsatz am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg noch nicht. Womöglich öffnet sich hier für Karius die Tür.

In einem Mediengespräch am Dienstagvormittag erklärte Karius, dass er auf dem Weg zu 100-prozentiger Fitness sei. „Ich mache jeden Tag Schritte nach vorn und denke, dass ich bald helfen kann. Wenn alles nach Plan läuft, werde ich am Wochenende dabei sein“, sagte er mit Blick auf das Nürnberg-Spiel.

Auf Nachfrage, ob er gegen den FCN auch in der Startelf stehen werde, grinste der Torwart nur und erklärte: „Das entscheidet immer der Trainer. Mein Ziel ist es erstmal, im Kader zu sein – alles Schritt für Schritt.“