Obwohl beim Schalker 0:0 in Braunschweig wenig passierte, gibt es für unseren Talk "19:04 - Inside Schalke" viel Diskussionsstoff.

Vom Zweitliga-Rückrundenstart hatten sich alle beim FC Schalke 04 mehr versprochen - ob Fans, Mitglieder, Spieler, Trainerteam, Bosse. Doch die Königsblauen kamen bei Eintracht Braunschweig trotz Überzahl und drückender Überlegenheit in der zweiten Hälfte nicht über ein 0:0 hinaus. Das Spiel selbst gab nicht viel Diskussionsstoff her, und doch gibt es genug Themen für die neue Folge unserer Schalke-Talksendung „19:04 - Inside Schalke“.

Wir reden zum Beispiel darüber, ob die Königsblauen nach den Verletzungen von Emil Höjlund, Zaid Amoussou-Tchibara (während der Trainingswoche) und Derry John Murkin (in Braunschweig) personell nachlegen müssen und wie die Pläne der Bosse sind. Wir diskutieren, wer als Vertreter für Murkin zur Verfügung steht. Wir reden darüber, ob die Verpflichtung von Ersatztorwart Loris Karius sinnvoll ist - und blicken auf eine Sonderfolge am Freitag.

Unsere Analysen und Hintergründe der Reporter bekommen Sie weiterhin als Video, aber seit Beginn der Saison 2024/2025 auch im neuen Look. Es gibt alle Folgen auch als Podcast. Jetzt haben Sie die Wahl zwischen Hören und Sehen.

Bei „19:04 – Inside Schalke“ bekommen Sie alles zu Schalke 04 in 19:04 Minuten. Welche Spieler stehen gerade besonders im Fokus? Was passiert neben dem Spielfeld, auf den Tribünen und in der Chef-Etage? Ob Training, Spieltag oder Transferfenster: Die Analysen liefern Ihnen unsere Reporter und Moderatoren. Eine neue Folge bekommen Sie immer einen Tag nach jedem Spiel. Zusätzlich werden auch einige Sonderfolgen aufgenommen.

