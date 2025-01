Hansa Rostock hat einen Neuzugang präsentiert. Er kommt per Leihe vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Mit einem 3:0-Auswärtssieg bei der U23 des VfB Stuttgart ist Hansa Rostock am Samstagnachmittag erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Nach dem geglückten Restserien-Auftakt in der 3. Liga gab es die nächsten guten Nachrichten an der Ostsee.

Mit Sima Suso hat der FC Hansa den ersten Neuzugang in diesem Winter vorgestellt. Der Mittelfeldspieler wechselt aus der 2. Bundesliga von Fortuna Düsseldorf nach Rostock. Der Verein hat den 19-Jährigen bis zum Saisonende ausgeliehen.

"Wir haben seit der schweren Verletzung von Jonas Dirkner immer betont, dass wir die Augen offenhalten und nach einer kurzfristigen Ergänzung suchen, die uns bis zum Sommer weiterhelfen kann", erklärt Sportdirektor Amir Shapourzadeh. "Die haben wir mit Sima Suso gefunden, denn er steht voll im Training und ist ein sehr spielintelligenter und athletischer Spieler, der sowohl in der Abwehr als auch auf der Doppelsechs spielen kann. "

Und auch für Düsseldorf sowie den Spieler selbst dürfte der Wechsel sinnvoll sein. Der deutsche U19-Nationalspieler kommt bei der Fortuna noch nicht zum Zug. In dieser Saison sammelte er nur eine Spielminute in der 2. Bundesliga, kommt vorwiegend im Regionalliga-Team zum Einsatz. Da ist die Leihe in 3. Liga ein passender Zwischenschritt.

"Mit dieser Leihe wollen wir Sima die Möglichkeit geben, auf gutem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Wir sind überzeugt, dass es ihn sportlich, aber auch als Persönlichkeit weiterbringen wird, sich bei einem ambitionierten Verein wie Hansa Rostock zu beweisen", erklärt Düsseldorfs Sportdirektor Christian Weber.

Und Suso selbst sagt: "Ich freue mich sehr, dass ich die Chance bekomme, mich in der 3. Liga beweisen zu können. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft in der Rückrunde helfen und Spielpraxis sammeln kann. Dass ich mit King Manu bereits einen Spieler kenne, mit dem ich auch befreundet bin, wird mir den Einstieg beim F.C. Hansa leichter machen. Ich kann es kaum erwarten, dass es für mich losgeht."

Womöglich kann der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler am Saisonende ja sogar den Aufstieg mit Rostock feiern. Nach einem schwachen Start stabilisierte sich der Zweitliga-Absteiger in den vergangenen Partien. Der Sieg zum Jahresstart bedeutete zumindest vorübergehend der Sprung auf den vierten Platz.