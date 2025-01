Schalke: Terodde über Karaman - Ansprache 30 Mal reingezogen

Die Rückrunde der 2. Liga hat begonnen. TV-Experte Simon Terodde blickt dabei auch auf seinen Ex-Klub Schalke 04 und das Personal.

Aufsteiger? „Köln wird sich vorne absetzen, dahinter lege ich mich fest auf den SC Paderborn“, sagt Terodde, der den HSV in der Relegation sieht.

Und Schalke? Gelingt mit dem Spiel bei Eintracht Braunschweig am Samstag ab 13 Uhr ein weiterer Schritt Richtung obere Tabellenhälfte?

Terodde ist sicher: „Kenan Karaman und Moussa Sylla haben zusammen über 20 Tore gemacht, das ist eigentlich aufstiegsreif. Beim 1:1 gegen Düsseldorf hat man gemerkt, dass das Band zwischen den Fans und der Mannschaft wieder komplett da ist. Wenn sie gut aus der Winterpause kommen, dann ist mit der Wucht des Stadions vieles möglich. Dennoch glaube ich, dass es nicht mehr für die ersten drei Plätze reichen wird. Ich glaube, auf Schalke ist man heilfroh, wenn man so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat.“

Terodde über Schalke: Karius ist Verstärkung für Schalke

Überhaupt Kenan Karaman: Dass Terodde von seinem ehemaligen Mitspieler begeistert ist, hat er schon mehrfach verkündet. „Ich kenne Kenan Karaman schon länger und weiß, dass er Verantwortung übernimmt, aber als ich seine Kabinenansprache vor dem Spiel in Paderborn gesehen habe, hatte ich Gänsehaut. Ich habe sie mir bestimmt 20,30-mal reingezogen. Das macht einen Kapitän aus. Gerade vor einem schwierigen Spiel so ein Zeichen zu setzen, hat die Mannschaft aufgeweckt.“

Und der Trainer? „Kees van Wonderen hat Moussa Sylla wieder vorne reingesetzt, damit Karaman entlastet wird. Der Trainer hat es geschafft, die Spieler auf den richtigen Positionen spielen zu lassen. Das hört sich einfach an, aber das ist so wichtig im Fußball. Mit seiner ruhigen Art tut er der Mannschaft und dem Umfeld gut.“ Selbst den namhaften Zugang Loris Karius sieht Terodde als Verstärkung. „Gewagt, aber warum nicht? Karius hat in der Champions League gespielt und ist ablösefrei. Bei Mainz hat er in der Bundesliga gut performt und bei Newcastle und Union Berlin die Rolle als Nummer zwei angenommen. Wenn Karius das abrufen kann, was er schon einmal gezeigt hat, ist er natürlich eine Verstärkung für Schalke.“