Der FC Schalke 04 kämpft am Samstag, 18. Januar, 13:30 Uhr, bei Eintracht Braunschweig um die ersten Rückrundenpunkte - mit Loris Karius.

Zugegeben, dass Loris Karius Justin Heekeren im Tor des FC Schalke 04 verdrängen wird, ist eine steile These. In den Kader hat er es aber schonmal geschafft. Nach Informationen dieser Redaktion ist Karius mit nach Braunschweig gereist.

Bei der Pressekonferenz am Donnerstag, 16. Januar, hat S04-Trainer Kees van Wonderen einen Kaderplatz für Karius noch offengelassen. „Wir sind froh, dass er bei uns ist. Er ist noch nicht so lange da. Er hat gestern zwei Trainingseinheiten mitgemacht, heute einer mit unserer Mannschaft. Er zeigt sich sehr motiviert, aber auch locker. Er bereitet sich vor, um in bester Verfassung zu präsentieren.“

Schalke muss auf Höjlund verzichten

Zudem kann diese Redaktion die „Sky“-Meldung, dass sich Emil Höjlund verletzt hat und in Braunschweig ausfallen wird, bestätigen. Der 19-Jährige laboriert an muskulären Problemen. Wie lange er ausfallen wird? Aktuell noch unklar. Untersuchungen sollen am Samstag vorgenommen werden.

In Braunschweig erwartet Schalke das Duell mit dem Tabellenvorletzten - und ein Wiedersehen mit Stürmer Sebastian Polter. Ein Spiel, dass der S04 nach königsblauem Selbstverständnis und auch mit Blick auf den jüngsten Trend tunlichst gewinnen sollte. „Wir bereiten die Mannschaft vor. Mit Videos, mit allem, was auf uns zukommt. Das müssen wir dann umsetzen zu einem guten Spiel. Aber man hat nie die Garantie, dass es gut läuft. Auch die Erfahrung ist manchmal wertvoll“, hatte van Wonderen im Vorfeld gesagt.

Werden die Schalker eventuell sogar nochmal aktiv auf dem Transfermarkt? „Wir haben mit den Verletzungen von Bachmann und Amin Younes, fehlen uns zwei Wochen noch wichtige Spieler. Wir schauen immer, dass es mit dem Timing stimmt. Wir wollen uns verbessern und etwas hinzufügen, was passt.“ Erst einmal liegt der volle Fokus auf dem Auswärtsspiel des FC Schalke 04 bei Eintracht Braunschweig.