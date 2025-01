Nachdem der SC Preußen Münster am Donnerstag mit David Kinsombi einen Neuzugang präsentierte, gab der Zweitligist einen Abgang bekannt.

Mittelfeldspieler Jakob Korte verlässt den Zweitligisten SC Preußen Münster und wechselt für ein halbes Jahr auf Leihbasis zum Nord-Regionalligisten VfB Lübeck. Dies gab der Doppelaufsteiger am Donnerstag bekannt.

Das 21-jährige Eigengewächs durchlief seit der U14 alle Nachwuchsmannschaften an der Hammer Straße und soll nun in Lübeck den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere machen und Spielpraxis sammeln.

"Jakob hat sich in den letzten Jahren in der U23 und seit dem Sommer bei der 1. Mannschaft hervorragend entwickelt und wir sind davon überzeugt, dass sein Weg noch lange nicht zu Ende ist. Nach seinem erfolgreichen Zweitligadebüt soll er bis zum Saisonende bei einem der traditionsreichsten Clubs der Regionalliga Nord wertvolle Spielpraxis sammeln, um sein fußballerisches Potential voll zu entfalten", erklärt SCP-Geschäftsführer Ole Kittner.

Im vergangenen Sommer rückte der gebürtige Münsteraner in den Profikader der Adlerträger und kam in der Hinrunde zu zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga. Beim 1:1 gegen Eintracht Braunschweig am 10. Spieltag gab der 1,81 Meter große Mittelfeldakteur sein Profidebüt, es folgte eine weitere Partie als Joker im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (0:1).

Kurz zuvor machte der Tabellen-15. die Verpflichtung von David Kinsombi perfekt. Der 220-fache Zweitligaspieler kommt vom Ligarivalen SC Paderborn. Der 29-jährige Mittelfeldmann kam in der Hinrunde auf zehn Zweitliga-Einsätze beim SCP (ein Tor) und zwei Begegnungen im DFB-Pokal, meistens als Einwechselspieler. Diesen Status möchte er in Münster nun wieder ändern. Preußen leiht den 29-Jährigen bis zum Sommer aus.

Mit insgesamt 220 Zweitligaspielen (31 Tore und 19 Vorlagen) zählt Kinsombi zu den erfahrensten Akteuren der 2. Bundesliga. Während seiner Karriere spielte er für Vereine wie Holstein Kiel, den Karlsruher SC, den FC Magdeburg, den Hamburger SV, den SV Sandhausen und Eintracht Frankfurt.