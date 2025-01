Der SC Preußen Münster hat sich eine geballte Ladung Erfahrung für das zentrale Mittelfeld gesichert.

Der SC Preußen Münster ist nach dem Doppelaufstieg auch in der 2. Fußball-Bundesliga auf Kurs. Das einzige Ziel kann der Klassenerhalt sein. Zur Winterpause lag die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann auf Rang 15 - das ist der erste Nichtabstiegsplatz.

Um diesen mindestens zu halten, haben sich die Preußen nun mit einem sehr erfahrenen Spieler verstärkt. Vom SC Paderborn kommt der 220-fache Zweitligaspieler David Kinsombi.

Der Mittelfeldmann kam in der Hinrunde zwar auf zehn Zweitliga-Einsätze beim SCP (ein Tor) und zwei Begegnungen im DFB-Pokal, aber zumeist als Einwechselspieler. Diesen Status möchte er in Münster nun wieder ändern. Münster leiht den 29-Jährigen bis zum Sommer aus.

„David wird uns auf unterschiedliche Weise in der Rückrunde sehr guttun. Er kann intelligent und physisch verteidigen, aber vor allem im Ballbesitz die Verbindung in die Offensive sicherstellen. Er findet sehr häufig schnelle und gute Lösungen nach vorne und ist darüber hinaus ein Spieler, der gerne Verantwortung trägt. Er geht auf dem Platz voran und stellt sich dabei in den Dienst der Mannschaft. Wir sind froh, David im Team begrüßen zu können“, sagt Sport-Geschäftsführer Ole Kittner über den Neuzugang.

Der Spieler selber betont nach seiner Vertragsunterschrift: „Ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und konnte mich sofort mit der Aufgabe hier identifizieren. Wir müssen in der Rückrunde als Mannschaft eng beieinanderbleiben. Es wird auch mal Rückschläge geben, die wir als Team auffangen und weiter als Einheit auftreten müssen.“

Mit insgesamt 220 Zweitligaspielen (31 Tore und 19 Vorlagen) zählt Kinsombi zu den erfahrensten Akteuren der 2. Bundesliga. Während seiner Karriere spielte er für Vereine wie Holstein Kiel, den Karlsruher SC, den FC Magdeburg, den Hamburger SV, den SV Sandhausen und Eintracht Frankfurt.