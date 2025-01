Schalke 04 startet am Samstag bei Eintracht Braunschweig in die Rückrunde. Trainer Kees van Wonderen sprach über das Spiel und das Personal.

Nach vierwöchiger Pause nimmt Schalke 04 am Samstag den Zweitliga-Betrieb wieder auf. Bei Eintracht Braunschweig starten die Königsblauen in die Rückrunde (13 Uhr, RS-Liveticker).

"Wir waren nicht lange raus, die spielfreie Zeit war kurz", sagt Trainer Kees van Wonderen in der Pressekonferenz vor dem Duell. "Wir hatten ein gutes Trainingslager und fühlen uns bereit." Seine Mannschaft stehe vor einem schweren Auftrag, betonte der 56-jährige Niederländer.

Mit Loris Karius präsentierten die Königsblauen bisher einen Winter-Zugang. Der routinierte Torhüter ersetzt Ron-Thorben Hoffmann, der zum kommenden Gegner aus Braunschweig zurückkehrte, am Samstag aber nicht spielen darf.

"Wir sind froh, dass Loris bei uns ist. Er ist sehr motiviert, aber auch locker", sagt van Wonderen über den neuen Herausforderer von Stammkeeper Justin Heekeren. Ob Karius nach seiner Ankunft am Dienstag gegen Braunschweig schon im Kader steht, wollte van Wonderen noch nicht verraten. "Ich werde mich noch mit ihm unterhalten, bevor wir am Freitag über den Kader entscheiden."

Fest steht, dass Amin Younes und Janik Bachmann die Partie verpassen werden. Beide arbeiten nach ihren Knie-Verletzungen in der Reha. Sie fehlen noch einige Wochen. Entwarnung konnte van Wonderen bei Christopher Antwi-Adjei geben. Der Offensivmann setzte unter der Woche mit dem Training aus. "Bei ihm ist wieder alles in Ordnung."

Im Trainingslager nahm der Coach die Talente Zaid Amoussou-Tchibara und Mika Khadr aus der U19 unter die Lupe. Vor allem Torjäger Amoussou-Tchibara weckte mit seiner starken Quote bei den A-Junioren (21 Treffer in 18 Spielen) Erwartungen.

Der 18-Jährige soll behutsam aufgebaut werden, ein mögliches Profidebüt wird nun aber in jedem Fall auf sich warten lassen: Der Youngster hat sich unter der Woche am Knie verletzt und fällt vorerst auf. Wobei van Wonderen relativiert: "Der erste Eindruck ist, dass es nicht so schlimm ist."