Profivertrag für ein Talent von Schalke 04: Die Königsblauen haben einen 18-Jährigen bis 2028 an den Verein gebunden.

Im Sommer wechselte Ayman Gulasi aus Australien in die Knappenschmiede des FC Schalke 04. Dieser große Schritt zahlte sich aus. Denn der 18-Jährige unterzeichnete nun seinen ersten Profivertrag, hat ein Arbeitspapier bis 2028 unterzeichnet.

"Ayman hat sich sehr gut in Deutschland eingefunden und entwickelt sich unter Chef-Trainer Norbert Elgert in der U19 hervorragend weiter", erklärt Kaderplaner Ben Manga. "Er bringt einen guten Antritt, spielerische Qualitäten und Torgefahr in das Spiel ein, weiß aber auch genau, wo er sich noch weiterentwickeln muss. Dabei wollen wir Ayman helfen."

Gulasi kam im Sommer aus der Bulls FC Academy in Australien. Der offensive Mittelfeldspieler, der neben der australischen auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, fand sich schnell zurecht.

In der U19 entwickelte er sich zur Stammkraft, zwölf Partien Gulasi in der DFB-Nachwuchsliga bisher bestritten. Drei Tore und eine Vorlage gelangen ihm. Dazu kommen drein Einsätze und zwei Treffer im DFB-Pokal der Junioren. Zudem durfte er sich im September über die Einladung zur türkischen U20-Nationalmannschaft freuen. Auch ins Profitraining durfte er schon hineinschnuppern.

"Der Schritt nach Europa in die Knappenschmiede war für mich der richtige. Ich habe seitdem viel gelernt und freue mich, dass die Schalker Verantwortlichen mir das Vertrauen für die kommenden Jahre schenken", sagt der Youngster im Rahmen der Vertragsunterzeichnungen.

Mit Taylan Bulut und Mika Khadr verfügen bereits zwei Spieler aus dem Jahrgang 2006 über einen Profivertrag. Bulut hat sich als Stammspieler im Zweitliga-Team etabliert, Khadr ist noch ohne Erfahrung im Profibereich. Der junge Verteidiger durfte sich aber zuletzt im Trainingslager zeigen. Auch Zaid Amoussou-Tchibara war dabei. Der U19-Toptorjäger (21 Tore in 17 Spielen) wurde ebenfalls 2006 geboren. Er hat bislang noch keinen Profivertrag unterschrieben.