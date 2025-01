Schalke: Startschuss für die S04-Fördergenossenschaft steht fest

Die Fördergenossenschaft "Auf Schalke eG" steht unmittelbar vor dem Start. Man wolle gemeinsam etwas Großes schaffen, hofft der S04.

Der FC Schalke 04 steht unmittelbar vor einem neuen Kapitel in seiner inzwischen 121-jährigen Vereinsgeschichte. Denn der Zeichnungsstart für Anteile an der neuen Fördergenossenschaft "Auf Schalke eG" steht fest. Das teilte der S04 seinen 190.400 Vereinsmitgliedern am Mittwoch in einem Mitgliederbrief mit.

Bereits in einer Woche geht es los. "Zentrales Projekt dieses Kalenderjahres ist die Fördergenossenschaft. Wir freuen uns sehr, dass die letzten bürokratischen Hürden genommen sind und die Auf Schalke eG offiziell im Genossenschaftsregister eingetragen ist", schreiben die Königsblauen. "Nun geht es in die heiße Phase: Am 22. Januar um 11.04 Uhr erfolgt der Zeichnungsstart. Wir freuen uns sehr auf diesen Tag, der aus unserer Sicht eines der wichtigsten Projekte des Clubs seit dem Bau der VELTINS-Arena anstößt."

Das Ziel: Schalke will bis zu 50 Millionen Euro von seinen Mitgliedern und Firmen generieren. Überwiegend sollen mit dem Geld in einem ersten Aufschlag Altschulden abgebaut werden. Je nach Ertrag kann darüber hinaus gegebenenfalls auch die Mannschaft verstärkt werden, damit diese in der kommenden Saison den Wiederaufstieg in die Bundesliga anpeilen kann. Vorbild ist der FC St. Pauli, der auf diesem Weg bereits knapp 19 Millionen Euro mit seiner Fördergenossenschaft generiert hat.

Ab dem 22.1.25 können die Vereinsmitglieder des S04 Anteile zu je 250 Euro erwerben. Dazu kommen einmalig 75 Euro Eintrittsgeld. Jedes Genossenschaftsmitglied erhält eine Stimme, unabhängig von der Anzahl der erworbenen Anteile. Das gilt auch für Firmen, die als juristische Personen ebenfalls Anteile erwerben können. Allerdings bezahlen diese ein höheres Eintrittsgeld.

"190.400 Anteile à 250 Euro entsprechen rund 48 Millionen Euro und etwa der aktuellen Anzahl unserer Vereinsmitglieder. Wird diese Summe erreicht, kann die Fördergenossenschaft dem FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. einen nach angemessener Bewertung passenden Anteil an der VELTINS-Arena abkaufen und der e.V. auf diesem Weg in einem ersten Befreiungsschlag teure Darlehen auslösen", schreibt der S04 auf einer Landingpage zur neuen Genossenschaft. "Zahlungen für Zinsen und Tilgungen können so signifikant gesenkt und der Verein ein großes Stück weit unabhängiger werden."

Zu Weihnachten konnten Fans bereits ihr Interesse bekunden und Gutscheine für Anteile erwerben. Das soll - zum Beispiel als Geschenk - auch weiterhin möglich sein. Allerdings können diese Gutscheine nur Vereinsmitglieder einlösen. "Wer bis zum 19.04. mit dabei ist, erhält ein attraktives Dankeschön. Bei einer Zeichnung von 04 Anteilen eine ausgedruckte Urkunde zum Einrahmen, einen virtuellen Platz auf dem Förderturm, der auf dem Berger Feld aufgestellt werden soll und einen „Auf Schalke“-Pin", erklärt der Verein.

Am 21.1.25 veranstaltet der Klub um 19.04 Uhr ein "mitGEredet" zum Thema Zeichnungsstart der Auf Schalke eG. Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des e.V. und Vorstandsmitglied der Fördergenossenschaft, Michael Kalthoff, Finanzvorstand der RAG Aktiengesellschaft und zweiter Vorstand der Fördergenossenschaft, sowie Günter Althaus, der mit seiner langjährigen Expertise den Aufsichtsrat der Genossenschaft unterstützt, werden zugegen sein.

Das Format wird hybrid stattfinden und auch auf Youtube ausgestrahlt. "Gemeinsam wollen wir etwas Großes schaffen, das weit über 2025 hinaus Bestand hat", hofft der S04.