Bitter: Der sportliche Niedergang des FC Schalke 04 hat sich nun auch in der ewigen Bundesligatabelle ausgewirkt. Ein Klub hat den S04 überholt.

Bittere Nachricht für FC Schalke 04! Seit gefühlt ewigen Zeiten lag S04 in der ewigen Bundesligatabelle auf dem siebten Platz. Doch das ist seit dem vergangenen Wochenende Geschichte. Eintracht Frankfurt hat sich an den Königsblauen vorbeigemogelt.

Das Szenario drohte bereits seit Anfang Dezember. Durch den 1:0-Auswärtssieg beim FC St. Pauli der Adler ist es nun aber Realität. Schalke 04 verharrt seit dem Abstieg aus der Bundesliga bei 2563 Punkten. Frankfurt hat nun 2565 Zähler auf dem Konto.

Noch vor acht Jahren hatte Schalke 192 Punkte Vorsprung vor Frankfurt. Das sind umgerechnet 64 Siege. Deutlicher kann wohl kaum beschreiben, wie unterschiedlich die Entwicklungen der beiden Vereins seitdem waren. Der einstige Dauergast in den internationalen Wettbewerben Schalke ist bereits zum zweiten Mal in der vergangenen vier Jahren aus der Bundesliga abgestiegen und spielt nun bereits seine dritte Zweitligasaison in diesem Zeitraum. Frankfurt dagegen hat sich gegenläufig entwickelt und spielt inzwischen regelmäßig international, gewann sogar die Europa League.

Nun hat Schalke, der einzige Verein mit einer negativen Tordifferenz in den Top 10, also auch den siebten Platz in der ewigen Tabelle an die Hessen verloren, die aber den Gelsenkirchenern zumindest als Positivbeispiel Mut machen können, was möglich ist.

Immerhin dürfte Schalke nun erstmal etwas Luft haben, bevor es einen weiteren Rang nach unten gehen könnte. Denn auf dem neunten Platz liegt der 1. FC Köln mit 2484 Punkten, der ja bekanntlich in diesem Jahr mit den Gelsenkirchenern im Unterhaus spielt.

Danach lauert allerdings bereits der Deutsche Meister Bayer Leverkusen mit 2464 Zählern. Sollte Schalke nicht bald wieder aufsteigen, könnte Leverkusen spätestens in der Saison 2026/27 vorbeiziehen. Auf dem elften Platz liegt der 1. FC Kaiserslautern mit 2094 Punkten. Der nächste aktive Bundesligist ist der VfL Bochum mit 1486 Punkten (13.).