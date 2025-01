Friedhelm Funkel sieht Schalke durchaus als Kandidat im Aufstiegsrennen. Warum? Wegweisend wird auf jeden Fall die Partie in Braunschweig sein.

Friedhelm Funkel kennt sich aus. In der 1. Fußball-Bundesliga. In der 2. auch. So häufig wie kein anderer Trainer stieg er mit Klubs aus der 2. in die 1. Liga auf. Zuletzt hatte er den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg aus der 2. Liga bewahrt. Wenn der „Feuerwehrmann“ spricht, hören Spieler und Fans zu. Nun blickte der 73-Jährige auf die Rückrunde in der 2. Liga - und gab seine Einschätzungen. Auch zum FC Schalke 04.

Schalke sei von „den Namen her keine schlechte Truppe“, sagte Funkel im Interview mit der Bild. „Neu-Trainer Kees van Wonderen ist erfahren, aber zum ersten Mal in Deutschland. Er brauchte etwas Zeit, ist aber ruhig geblieben und das Team zahlt es jetzt zurück.“

Schalkes Team ist mitunter nicht immer einfach im Umgang, das haben in den vergangenen Jahren viele Trainer erlebt. Das weiß auch Funkel: „Die Schalke-Kabine ist nicht ganz einfach zu händeln, aber auch nicht mehr so kompliziert wie noch vor 2-3 Jahren. Die letzten drei Spiele vor der Winterpause waren richtig gut.“ Deshalb sieht Funkel durchaus noch Chancen für Schalkes Erstliga-Rückkehr. Funkel: „Meine Prognose: Gewinnt Schalke das erste Rückrundenspiel in Braunschweig, kommen sie unter die ersten 6 – mit einer realistischen Chance auf Platz 3, wenn alles optimal läuft.“

Denn die Teams liegen eng zusammen, zwischen Platz 1 und 9 liegen nur neun Punkte. „Es ist auf jeden Fall sehr spannend“, sagt auch Funkel. „Ich sehe das ja bei mir: Ich könnte über die Bundesliga gar nicht so viel reden wie über die 2. Liga. Und wenn ich rausgehe in Kneipen und Restaurants, sprechen die Leute fast alle nur über die 2. Liga, nicht über die 1. Liga...“ Und selbst? „Ich gucke mir die Top-Vereine der Bundesliga schon an. Aber ja: Ich schalte lieber bei Kaiserslautern gegen Köln ein als zum Beispiel bei Heidenheim gegen Augsburg.“

Zu sehr sollte man aber nicht auf Funkels Prognose vertrauen. Im vergangenen Jahr sagte er noch in der Winterpause: „Wenn Schalke nicht aufsteigt, habe ich keine Ahnung von Fußball!“ Und was geschah? Schalke kämpfte bis zum Ende gegen den Abstieg...