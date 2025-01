Bei Eintracht Braunschweig startet Schalke am nächsten Wochenende in die Zweitliga-Rückrunde. Der Gegner legte eine erfolgreiche Vorbereitung hin.

Nach seinem Winter-Leihwechsel steht Lino Tempelmann vor einer schnellen Rückkehr. Der Mittelfeldspieler, der Schalke 04 in Richtung Eintracht Braunschweig verließ, trifft mit seinem neuen Klub zum Start der Rückrunde der 2. Bundesliga gleich auf die Königsblauen. Am kommenden Samstag (13 Uhr, RS-Liveticker) gastiert Schalke in Braunschweig.

Seinen ersten Auftritt im gelb-blauen Trikot hatte Tempelmann eine Woche zuvor. Am Samstag testete die Eintracht gegen Energie Cottbus und feierte eine gelungene Generalprobe gegen den Tabellenzweiten der 3. Liga. Mit 4:2 setzten sich die Niedersachsen durch, die Partie lief über 120 Minuten.

Neben dem bisher einzigen Winter-Neuzugang Tempelmann meldeten sich Marvin Rittmüller und Levente Szabó in der Startelf zurück. Beide hatten wochenlang verletzt gefehlt. Nun sind sie bereit für das Schalke-Spiel.

Rittmüller war es auch, der den BTSV in Führung brachte. Zudem trafen Johan Gómez - und natürlich Rayan Philippe. Der französische Stürmer erzielte einen Doppelpack. Der 24-Jährige ist in Braunschweig der größte Hoffnungsträger für den Klassenerhalt. Mit neun Toren in 17 Einsätzen ist es ihm zu verdanken, dass die Mannschaft von Daniel Scherning nicht noch schlechter dasteht (aktuell Platz 17) - mehr als die Hälfte der Braunschweiger Treffer (16) gehen auf das Konto von Philippe.

Angesichts der Leistungen überrascht es nicht, dass es Gerüchte über einen Abgang im Winter gibt. Philippe soll bei Mainz 05 hoch im Kurs stehen. Steht der Angreifer gegen Schalke womöglich schon gar nicht mehr auf dem Platz?

"Wir wissen von dem gesteigerten Interesse an Rayan", sagte Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zuletzt der Braunschweiger Zeitung. "Du kannst im Fußball nichts komplett ausschließen, aber wenn nichts ganz Verrücktes passiert, werden wir ihn im Winter nicht abgeben."

Klar: Bei der Eintracht weiß man, dass der für Kessel "außergewöhnliche Stürmer" auf Dauer nicht zu halten sein wird. "Aber ich denke, dass das erst ab Sommer der Fall sein wird." Für die sportlichen Ziele der Braunschweiger wäre ein Philippe-Verbleib mehr als wichtig. Auf Schalke hätte man sicher nichts dagegen, wenn der Angreifer den Verein in der kommenden Woche verlässt.