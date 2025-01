Schalke 04 plant im grauen Zweitliga-Mittelmaß den vielleicht aufsehenerregendsten Transfer im Winter - Promi-Torwart Loris Karius soll als Nummer zwei kommen.

Wenn die Bunte ganz aufgeregt über Schalke 04 berichtet, muss etwas Außergewöhnliches passiert sein - oder womöglich bald passieren. Denn der abgestürzte Traditionsklub, der sich auch im zweiten Jahr im Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga wiederfindet, bietet eigentlich wenig Stoff für die Regenbogenpresse. Es sei denn, er könnte der Grund für eine „Fernbeziehung“ eines Promipaares sein.

Diese „droht“ laut Bunte der italienischen Reporterin Diletta Leotta, wenn ihr Ehemann Loris Karius tatsächlich in den nächsten Tagen zu den Königsblauen wechselt. Die DAZN-Moderatorin, mit mehr als neun Millionen Followern bei Instagram ein Star, und Töchterchen Aria, beim ersten Geburtstag ebendort in Rosa mit Schleifchen „niedlich“ in Szene gesetzt, würden dem ehemaligen Torhüter des FC Liverpool wohl nicht in den Ruhrpott folgen.

Dort soll der 31-Jährige, der vor allem durch seine zwei denkwürdigen Fehler im Champions-League-Finale 2018 mit den Reds unter Jürgen Klopp zweifelhafte Berühmtheit erlangte, nicht etwa als Stammkeeper Schalke vielleicht doch noch nach oben führen. Nein, Karius, der in Liverpool einst fünf Millionen Euro im Jahr verdient haben soll, müsste sich als Nummer zwei einreihen - hinter Justin Heekeren.

Sportlich nicht gerade spektakulär, zumal der gebürtige Oberschwabe nach dem Karriereknick vor sechseinhalb Jahren nur noch bei Besiktas Istanbul als Stammtorwart zum Zuge kam. Bei Union Berlin war er ebenso Bankdrücker wie bei Newcastle United, wo er es in den vergangenen beiden Spielzeiten auf gerade mal zwei Einsätze brachte.

Weitaus präsenter war Karius außerhalb des Fußballplatzes. Schon als er mit der Schauspielerin Sophia Thomalla liiert war, die einst im Haus des legendären Schalke-Managers Rudi Assauer aufwuchs, interessierte sich mehr der Boulevard für ihn als die Sportpresse. Und spätestens seit der Hochzeit mit Leotta, der „Wow-Zeremonie in Italien“ (Bunte), gehört er zum Jetset.

Passt da der Wechsel aus der Glitzerwelt zu einem abgestürzten Zweitligisten? Sportlich ja, glaubt offenbar Schalkes Kaderplaner Ben Manga. Der seit Sommer vereinslose Karius soll den wechselwilligen Ron-Thorben Hoffmann ersetzen, der als Nummer eins geholt worden war, den Kampf gegen Heekeren aber überraschend verlor und nun zurück zu Eintracht Braunschweig will. Der Promi-Keeper soll Heekeren, der immer wieder den ein oder anderen Patzer einbaut, Druck machen. Beim 3:0-Testspielsieg im Trainingslager in der Türkei ließ sich Heekeren nichts anmerken, spielte stark.

Noch steht der Medizincheck aus, auch finanziell gibt es laut Bild Gesprächsbedarf. Denn Schalke ist weiter hochverschuldet und auf rigidem Sparkurs. Klappt es dennoch, könnte ein bisschen Glamour das triste Zweitliga-Grau aufhellen. Die Bunte wird genau hinschauen. Und die Fans, die fürchten, dass mit dem Neuen kein Champions-League-Finale zu gewinnen ist, müssen sich ohnehin noch ein paar Jahre gedulden...