Der 1. FC Köln hat seinen dritten Spieler abgegeben, nun geht die Suche nach einem Stürmer und einem Verteidiger weiter.

Nach der Transfersperre darf der Fußball-Zweitligist 1. FC Köln wieder Spieler verpflichten. Einen Zugang gab es bisher, ansonsten konnte der Spitzenreiter aus Liga 2 den Kader auf der Abgangsseite etwas ausdünnen.

Nach Sargis Adamyan (Vertrag bis 2026 / Leihe zu Jahn Regensburg) und Florian Dietz (Vertrag bis 2026 / Leihe zum SCR Altach) wird auch Abwehrtalent Elias Bakatukanda verliehen.

Zuvor haben die Kölner den bis 2026 laufenden Vertrag des Innenverteidigers bis 2028 verlängert. Bis zum Sommer wird er nun - wie Dietz - nach Österreich verliehen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Elias auf eine vorzeige Verlängerung seines Vertrags einigen konnten. Mit der Leihe nach Linz haben wir eine optimale Lösung gefunden, die ihm den nötigen Zwischenschritt ermöglicht, um sich weiterzuentwickeln. Wir sind überzeugt, dass uns Elias am Ende – gepaart mit den Erfahrungen, die ihm bevorstehen, und seinem großen Potenzial – noch viel Freude beim 1. FC Köln bereiten wird“, sagt Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenzfußball.

Mein Ziel für diese Zeit ist klar: Ich möchte gesund bleiben und möglichst viele Spiele bestreiten, um erfahrener und stabiler zum FC zurückzukehren Elias Bakatukanda

Der Spieler selbst betonte: "Ich bin froh und dankbar, dass mir der FC langfristig das Vertrauen schenkt und den Vertrag mit mir verlängert hat. Der Wechsel nach Linz ist für mich etwas ganz Neues. Seit ich sieben bin, spiele ich für den FC und werde jetzt das erste Mal für einen anderen Verein auflaufen und meine Heimat verlassen. Mein Ziel für diese Zeit ist klar: Ich möchte gesund bleiben und möglichst viele Spiele bestreiten, um erfahrener und stabiler zum FC zurückzukehren."

In der laufenden Saison kam der 20-Jährige zumeist in der Regionalliga West zum Einsatz. Bei den Profis durfte er nur dreimal ran - in der Summe 34 Minuten.

Nach den drei Abgängen und dem Kauf von Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz) und den drei verliehenen Akteuren sind die Kaderplanungen aber noch nicht abgeschlossen.

Kommen soll noch ein Innenverteidiger, hier wartet man auf den Durchbruch bei den Verhandlungen mit dem FC Sion, wo Kapitän Joël Schmied zum FC wechseln soll. Allerdings liegen beide Parteien bei der Ablöse noch auseinander.

Zudem wollen die Kölner einen weiteren erfahrenen Angreifer holen, der sofort helfen soll, sollten die Talente Damian Downs oder Tim Lemperle mal schwächeln.

Wobei: Lemperle wird im Sommer zur TSG Hoffenheim wechseln, der Vertrag ist bereits unterschrieben. Sollte der Deal - wie immer mal wieder gestreut - schon im Winter gegen eine Ablöse vollzogen werden, müsste der FC zwei Stürmer holen. Für den Fall gibt es das Gerücht, dass Fisnik Asllani, derzeit aus Hoffenheim nach Elversberg verliehen, nach Köln wechseln könnte.

Nicht wechseln wird hingegen Marvin Obuz, der erklärt hat, dass er sich in Köln durchsetzen will. Im Sommer läuft sein Vertrag aus, dann könnte er ablösefrei gehen.

Auf der anderen Seite scheint der FC auch schon den Sommer im Blick zu haben. Dem Vernehmen nach bemüht man sich um das 18-jährige japanische Talent Yotaro Nakajima, das beim FC-Partnerklub Sanfrecce Hiroshima - dort gilt er als eines der größten Talente Japans.

Während seine Karriere gerade beginnt, scheint die von Mark Uth so langsam zu enden. Denn der Routinier, der seit mehr als einem Jahr nicht auf die Beine kommt, muss einen erneuten Rückschlag verkraften. Er zog sich im Trainingslager eine strukturelle Verletzung der Wadenmuskulatur zu und muss erneut mehrere Wochen pausieren.