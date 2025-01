Seit Monaten ist Ralf Fährmann bei Schalke 04 aussortiert. In einem Live-Format während des Trainingslagers war er plötzlich Thema.

Noch bis Freitag bereiten sich die Profis von Schalke 04 in der türkischen Sonne auf die Zweitliga-Rückrunde vor. 24 Feldspieler und drei Torhüter sind Teil der königsblauen Reisegruppe – nicht dabei ist der aussortierte Torwart Ralf Fährmann. Seit rund einem Jahr hat der 36-Jährige kein Spiel mehr für die Profis von S04 gemacht, seit Sommer ist er aussortiert.

Das Geschehen seiner Kollegen verfolgt der Torwart aber auch aus der Heimat offenbar noch ganz genau. Während eines Fan-Formats bei dem Schalkes Instagram-Follower live Fragen an Mittelfeldspieler Ron Schallenberg und Ersatztorwart Michael Langer stellen konnte, kommentierte überraschend auch Ralf Fährmann. Der Keeper lobte Langer, schrieb „Michi 4 President“ und forderte Ron Schallenberg auf, seinen Lieblingswitz zu erzählen. Einige Minuten später schrieb er dann, dass er mit seinem Hund Namens Manfred Gassi gehen werde. Auch Schallenberg und Langer registrierten, dass Fährmann im Chat dabei war. „Oh, Ralle1 ist auch dabei“, sagte Langer sinngemäß.

Die Fronten zwischen der Schalker Vereinsführung und Ralf Fährmann sind seit einigen Wochen verhärtet. Der verdiente Torwart (289 Pflichtspiele für S04) wurde zwischenzeitlich sogar abgemahnt. Im November zog S04 die Abmahnung zurück und stellte im Zuge dessen klar: „Ralf Fährmanns Vertrag endet am 30. Juni 2025, er wird unter keinen Umständen verlängert und Fährmann wird den Verein danach verlassen. Auch wenn sich Ralf Fährmann nach eigener Aussage weiterhin für den besten Torhüter auf Schalke hält, wird er kein Spiel mehr für Königsblau bestreiten.“

In Abwesenheit von Fährmann ist Schalke derzeit mit drei Torhütern im Trainingslager in Belek: Stammtorwart Justin Heekeren, sowie Michael Langer und Thorben Hoffmann. Letzterer könnte den Verein allerdings noch in diesem Winter verlassen. Mit seiner Rolle als Nummer zwei ist der Ex-Braunschweiger unzufrieden.