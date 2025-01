Fußball-Drittligist Viktoria Köln hat sich beim FC Schalke 04 bedient. Ein Defensivtalent wird für die Rückrunde ausgeliehen.

Der FC Schalke 04 verleiht Paul Pöpperl bis Saisonende an Viktoria Köln. Dafür wurde die aktuelle Leihe des 21-Jährigen beim niederländischen Zweitligisten VVV-Venlo abgebrochen. Das gaben die Königsblauen am Freitag bekannt.

„Wichtig ist, dass Paul in seinem Alter möglichst viel Spielzeit auf einem guten Niveau erhält. Auch wenn er in Venlo auf 17 Einsätze kam und viel lernen konnte, war die Länge seiner Einsätze zuletzt nicht ausreichend“, sagt Ben Manga, Direktor Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede. „Wir freuen uns, dass Paul in den kommenden Monaten in der Dritten Liga angreifen wird und wünschen ihm für die Rückrunde viel Erfolg.“

Viktoria Köln freut die Planänderung des Zweitligisten. „Wir freuen uns als Reaktion auf den Abgang von Bryan Henning die Leihe von Paul Pöpperl bekanntzugeben. Mein Dank gilt den Verantwortlichen von Schalke 04, die diese Konstellation möglich gemacht haben. Mit Paul stößt ein junger Offensiv-Spieler zu uns, der auf Schalke mit einem Profivertrag ausgestattet ist und diese Saison für VVV-Venlo in der zweiten holländischen Liga 17 Einsätze gemacht hat“ sagte Stephan Küsters, Sportlicher Leiter Viktoria Köln.

Nach einer starken Regionalliga-Saison bei der Zweitvertretung des FC Schalke 04, in der er fünf Tore und sechs Assists in 33 Spielen beisteuerte, unterzeichnete Pöpperl letztes Jahr einen Profivertrag bei den Königsblauen. Um Spielpraxis um Profibereich zu sammeln, folgte im Sommer die Leihe nach Venlo, wo er in der Hinrunde zwar 17 Partien absolvierte (ein Tor), aber im Schnitt nur 25 Minuten pro Einsatz auf dem Feld stand.

„Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit mich bei Viktoria präsentieren zu können und möchte der Mannschaft mit möglichst vielen Scorern in der Rückrunde weiterhelfen“, sagte Pöpperl und ergänzte: „Das Trainerteam und die Mannschaft haben mich sehr gut in Empfang genommen und die Rahmenbedingungen hier am Sportpark sind ideal um mich weiterzuentwickeln.“