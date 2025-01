2. Bundesliga: Jahn Regensburg holt Spieler vom HSV, dem 1. FC Köln und dem 1. FC Nürnberg

Jahn Regensburg baut den Kader um, damit der Klassenerhalt in der 2. Liga noch klappen kann. Ein Trio mit viel Erfahrung wurde verpflichtet.

Zweitliga-Aufsteiger Jahn Regensburg stemmt sich mit aller Macht gegen den direkten Wiederabstieg. Das Schlusslicht der 2. Bundesliga (fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer) hat am Freitag gleichen einen Dreierpack aus der 2. Bundesliga verpflichtet.

Für die Offensive kommt ein alter Bekannter zurück zum Jahn. Denn vom 1. FC Köln wird Sargis Adamyan bis zum Ende der Saison ausgeliehen. In Regensburg ging der Stern des Stürmers auf, zuletzt beim FC bekam er kein Bein mehr auf den Boden.

Nun will er an seiner alten Wirkungsstätte zurück zur alten Form kommen. Der Armenier war bereits in den Zweitliga-Spielzeiten von 2017 bis 2019 in Regensburg unter Vertrag (69 Spiele, 20 Tore, 17 Vorlagen). „Ich freue mich sehr, Sargis bald wieder im Jahn-Trikot auflaufen zu sehen. Mit seiner Erfahrung und Qualität soll er unserer Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt helfen. Er hat uns in den Gesprächen davon überzeugt, dass er hier in Regensburg mit anpacken möchte und kennt den Verein, das Umfeld und die Stadt sehr gut. Auch wenn er in den vergangenen Monaten wenige Pflichtspiele absolviert hat, sind wir uns sicher, dass er sich schnell einleben und uns mit seinen Qualitäten beim Erreichen des Saisonziels helfen wird“, sagt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn.

Neben Adamyan wechseln auch Mittelfeldmann Anssi Suhonen (Hamburger SV - Leihe bis zum Ende der Saison) und Linksverteidiger Tim Handwerker (1. FC Nürnberg) nach Regensburg. Wobei Handwerker fest zum Jahn kommt und einen Vertrag bis zum Sommer unterschrieb. Das gab der Tabellenletzte zum Trainingsauftakt am Freitag bekannt.

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler Handwerker spielte seit 2019 für Nürnberg und war erst im Dezember nach überstandenem Kreuzbandriss wieder vollumfänglich ins Training eingestiegen. Mit dem 26-Jährigen habe man einen „spielstarken und zuverlässigen Außenverteidiger“ für die vakante Position auf der linken Seite gefunden.