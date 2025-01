Beim FC Schalke könnte im Winter Bewegung in den Kader kommen. Denn zahlreiche Akteure dürfen gehen, auf einigen Positionen soll nachgebessert werden.

Auch der FC Schalke will für die Rückserie in der 2. Fußball-Bundesliga noch etwas am Personal verändern. Daher dürfte die anstehende Wintertransferperiode für die S04-Fans spannend werden.

Kommen sollen ein Mittelstürmer, ein Innenverteidiger und ein defensiver Mittelfeldspieler. Speziell hier herrscht Bedarf, denn Amin Younes (31) und Janik Bachmann (28) werden nach Knie-Operationen noch einige Wochen ausfallen. Schalke-Trainer Kees van Wonderen würde auf der anderen Seite auch gerne den einen oder anderen Akteur abgeben.

Kandiaten für einen Verkauf oder eine Leihe gibt es einige. Abwehrspieler Ibrahima Cissé (Vertrag bis 2026), Mittelfeldmann Lino Tempelmann (Vertrag bis 2026) oder Angreifer Bryan Lasme (Vertrag bis 2027) spielen auf Schalke keine große Rolle mehr.

Bei den gut dotierten Verträgen dürfte es schwierig werden, feste Abnehmer für das Trio zu finden, wenn keine große Abfindung gezahlt werden soll. Daher könnte man versuchen, die drei Akteure zu verleihenind er Hoffnung zu verleihen, dass sie bei einem neuen Klub zu alter Stärke zurückfinden.

Eine Leihe steht auch bei Martin Wasinski und Steve Noode im Raum. Vitalie Becker, Peter Remmert und Aris Bayindir sollen bei den Profis trainieren, aber überwiegend für Schalkes U23 spielen - ebenso wie Mauro Zalazar, der Schalke bis Mitte Januar wegen der U20-Copa-America nicht zur Verfügung steht.

Schaut man auf den kommenden Sommer, dann gab es schon mehr Arbeit für die Kaderplaner in den letzten Jahren. Sieben Verträge laufen aus, Ralf Fährmann und Dominick Drexler werden dann keine neuen Angebote erhalten. Michael Langer steht vor dem Karriereende. Bleiben vier Arbeitspapiere, über die in Gelsenkirchen verhandelt werden muss.

Diese sieben Verträge laufen beim FC Schalke im Sommer aus

Michael Langer

Ralf Fährmann

Dominick Drexler

Marcin Kaminski

Tobias Mohr

Mehmet Aydın

Niklas Barthel