Platz neun statt 13? Das würden die Fans des FC Schalke 04 sicherlich unterschrieben. In der Tabelle der "expected points" steht das zu Buche.

Der Wert "expected goals", der im Profifußball seit einigen Jahren in Mode gekommen ist und der die erwarteten Tore auf Basis der Torchancen anzeigt, lädt dazu ein, das ganze auch gleich bei den Punkten zu machen.

Fallen alle Tore wie aus der jeweiligen Situation erwartbar, dann lassen sich auch die Punkte, die jedes Team auf dem Konto haben müsste, errechnen. Vorweg: Dass dem nicht so ist, macht Fußball unberechenbar und lässt die Fans jede Woche zu hunderttausenden in die Stadien strömen. Gerade in der 2. Bundesliga.

Und doch wären sie beim FC Schalke 04 sicherlich froh, wenn die "expected points" etwas mehr mit der Wirklichkeit zu tun hätten. Dann nämlich wäre Schalke nicht Tabellendreizehnter, sondern Neunter und hätte 22 statt 20 Punkte auf dem Konto.

Mit zwei Punkten Diskrepanz steht der FC Schalke 04 noch relativ passabel da. Die gleiche Bilanz hat der 1. FC Köln, der sich aber auch so zum Wintermeister gekrönt hat. Jahn Regensburg dagegen "fehlen" fünf Punkte. Statt Platz 18 stünde nach "expected points" Platz 15 zu Buche.

Mit Abstand am meisten profitiert Fortuna Düsseldorf von der Unplanbarkeit der Ereignisse. Satte zehn Punkte mehr, als die erwartete Zahl der Tore hergibt, hat die Fortuna auf dem Konto. Als Tabellenachter sind die Düsseldorfer so im Aufstiegsrennen. Das sieht in der Tabelle nach "expected goals" ganz anders aus: Da steht nämlich Platz 17 zu Buche - ein direkter Abstiegsplatz.

Die Zweitligatabelle nach "expected points"

1. 1. FC Köln, 33 Punkte

2. Hamburger SV, 29 Punkte

3. SV Darmstadt 98, 28 Punkte

4. SV 07 Elversberg, 27 Punkte

5. Karlsruher SC, 24 Punkte

6. 1. FC Magdeburg, 23 Punkte

7. 1. FC Nürnberg, 23 Punkte

8. SC Paderborn, 23 Punkte

9. FC Schalke 04, 22 Punkte

10. 1. FC Kaiserslautern, 22 Punkte

11. Hertha BSC, 22 Punkte

12. Hannover 96, 21 Punkte

13. SSV Ulm 1846, 19 Punkte

14. SC Preußen Münster, 19 Punkte

15. SSV Jahn Regensburg, 16 Punkte

16. SpVgg Greuther Fürth, 16 Punkte

17. Fortuna Düsseldorf, 16 Punkte

18. Eintracht Braunschweig, 14 Punkte